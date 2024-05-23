У учеников начальной школы улучшились результаты обучения: какая разница между селом и городом

Руководитель Государственной службы качества образования Руслан Гурак сообщил, что у учеников начальной школы улучшились результаты обучения по украинскому и иностранному языкам, а также математике. Он отметил, что только 35% учителей отметили, что знания школьников продолжают снижаться, в то время как в 2022/2023 году их количество составляло 56%.

Об этом глава ГСКО рассказал на презентации данных исследования "Образование во время войны". Чиновник подчеркнул, что прошлогодние выводы педагогов подтвердились результатами тестирования школьников.

"В прошлом году выводы, которые мы сделали, были полностью подтверждены результатами тестирования. В этом году педагоги показали, что снижение результатов обучения учащихся уменьшилось как в городах, так и в селах. По сравнению с прошлым годом, где было 56% информации от учителей начальной школы, в этом году только 35% в селах и городах считают, что результаты обучения учеников продолжают снижаться", – сказал Гурак.

В прошлом году по украинскому языку показатели снижения результатов обучения в городе были 56%, в селе – 44%. В этом году они снизились до 35%.

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По иностранному языку в прошлом году показатели в селах были на уровне 52%, стали – 37%. В городах были – 47%, стали – 36%.

По математике в селах были – 45%, стали – 34%. В городе были – 40%, стали – 34%.

В то же время у украинских школьников 5-9 классов ухудшились показатели успешности по сравнению с 2022/2023 учебным годом. Худшие результаты оказались по предметам украинский язык, литература и физика.

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