Родители иностранных студентов в Британии стали жертвами мошенников: что известно об афере и как не потерять деньги

Родители иностранных студентов в Великобритании стали жертвами мошенников, которые воровали средства за обучение. Некоторые семьи потеряли до 10 000 фунтов стерлингов (более 590 000 гривен) после того, как их обманом заставили присылать деньги на банковские счета преступников.

Видео дня

Опрос 100 частных учебных заведений показал, что все они пострадали от попытки кибератаки или ее успешного проведения. Это случалось в среднем раз в год. Обычно атаки сосредоточены на перенаправлении платежей комиссий на счета мошенников, информирует The Guardian.

Средняя сумма потерь в результате мошенничества составила 3200 фунтов стерлингов (почти 190 тысяч гривен), хотя, по данным компании-разработчика программного обеспечения, потери были более чем втрое больше.

Директор компании Саймон Фримен сказал, что родители иностранных студентов часто являются наиболее уязвимыми, поскольку английский может не быть их родным языком и они могут пропустить предупредительные знаки, которые содержат мошеннические электронные письма. Часто преступники в сообщениях предлагают скидку за досрочную оплату, а затем предоставляют собственные банковские реквизиты.

"Если у вас есть родители, для которых английский не является родным языком, преступникам легче дублировать документы и убеждать родителей, что вещи, которые ими не являются, являются настоящими. Мошенники следят за школьными коммуникациями, приурочивают атаки к срокам оплаты и копируют официальные платежные инструкции с чрезвычайной точностью. Многие школы делают все правильно, используя традиционные процессы, но именно эти процессы стали уязвимыми местами, которые обучены использовать преступников", – сказал Фримен.

Как это происходит

Мошенничество обычно начинается со взлома, во время которого преступники получают доступ к адресам электронной почты родителей. Это может произойти путем взлома сторонней компании. После этого родителям присылают письма, якобы от школьного казначея, с просьбой перечислить платеж на другой счет, а не тот, что обычно. Это делается, когда нужно оплатить учебу за семестр – обычно в марте, сентябре и декабре или примерно в это время. Родителям могут предлагать скидки, иногда до 25% – чтобы заманить людей. Это распространенная тактика, которую используют преступники во многих видах мошенничества.

Чаще всего иностранные студенты становятся жертвами, поскольку они платят за обучение и проживание, что делает их более прибыльными целями. Фримен сказал, что школы нередко имеют несколько способов связи с родителями – от электронной почты до групп WhatsApp и телефона – поэтому хакеры будут пытаться найти слабое место в одном из каналов связи. Многие школы также принимают оплату различными способами – банковским переводом, чеком, наличными, дебетовой и кредитной картой, что преступники также пытаются использовать.

Фримен советует обращать внимание на любые необычные сообщения или те, которые связаны со срочностью оплаты. Это может быть счет-фактура, который поступает в другое время года, чем обычно ожидается уплата сборов. Родителям стоит связаться со школой обычными каналами – не по номеру или адресу электронной почты из полученного письма – и проверить, является ли запрос настоящим.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как "директор из ада" вывел проблемную школу в Британии на новый уровень и в чем его феномен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!