"Родители первоклассников, как вы работаете?" Украинка подняла болезненную тему и нарвалась на хейт

Мама первоклассницы Валентина Лысенко из Винницы выразила возмущение по поводу расписания занятий детей. В частности, она жаловалась на то, что если бы у неё не было удалённой работы, она не успевала бы забирать ребёнка из школы.

Так, она отметила, что уроки начинаются в 8 утра и заканчиваются в 11:40. Об этом женщина рассказала в посте в TikTok, который набрал более 168 тысяч просмотров. Кроме того, ей нужно еще подготовить к школе старшего ребенка, который учится во вторую смену.

"Как родители первоклассников, да и вообще детей, которые ходят вот так до 11:40, как вы работаете? Потому что я, если бы сейчас была на работе не онлайн, не дома, мне, наверное, пришлось бы увольняться. В 8 часов утра у нас начались занятия. Получается так, что я пришла домой. Я, правда, не сразу домой пошла, ведь были дела. В общем, я оказалась дома в начале 10-ти. Я даже не успела привести себя в порядок, если честно. Мой старший ребенок идет в школу. Она ходит на вторую смену", – рассказала Лысенко.

Вместо поддержки женщина нарвалась на хейт. В частности, многие отмечали, что школа – это не детский сад, где дети могут находиться до шести вечера. К тому же в учебных заведениях действуют группы продленного дня, а в противном случае стоит обращаться за помощью.

Мама первоклассницы подняла... Источник: Скриншот Развернуть

"Училась в школе в 90-е. Было то же самое, это называется адаптацией к школе. Разве в 1-м классе им 7 уроков дать? Всегда так было и нормально".

"Получила педагогическое образование и пошла работать вместе с ребенком в школу. Кто хочет, тот ищет возможности".

Сколько времени должны длить... Источник: Скриншот Развернуть

"И как мы когда-то ходили в первый класс... Никто не провожал, никто не забирал, идешь себе через весь город — просто красота".

"Ого. Вы столько всего успели. У меня такое впечатление: отвезла одного в школу, второго в детский сад, забежала за покупками и обратно в школу за ребенком".

Почему в первом классе мало уроков Источник: Скриншот

"Да, точно так же, как у нас было в детстве. Либо ГПД, либо бабушка, либо сам домой шагает с ключом на шее и разогревает еду (повезет, если есть микроволновка). Наши дети никму, кроме нас, не нужны, к сожалению".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что киевлянка поделилась откровенным признанием об уроках во время "желтой" воздушной тревоги.

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