'Родители первоклассников, вы тоже в шоке?' В сети разгорелась дискуссия из-за списка канцелярии для школы

Родители будущих первоклассников начинают готовиться к учебному году, и у некоторых эта подготовка вызывает довольно сильные эмоции. Так, пользовательница Threads по имени Юлия Солоха показала список канцелярских принадлежностей и других вещей для школы и призналась, что он ее шокировал.

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"Родители первоклассников, вы тоже в шоке?", – написала Солоха. В списке, который она прикрепила к посту, перечислены тетради в косую линию и в клетку – по 10 штук каждых с обложками, несколько ручек и пара простых карандашей, материалы для рисования и творчества, сухие и влажные салфетки, спортивная форма, рюкзак, пенал и т. д.

Однако более опытные родители успокоили автора поста. Они назвали этот список стандартным и объяснили, какие трудности могут возникнуть уже после начала учебного года – например, обложки могут не подойти к учебникам, а часть товаров для творчества окажется ненужной.

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Впрочем, сам по себе набор назвали базовым – лишенным действительно лишних предметов. Однако посоветовали подписывать свои вещи на случай, если ребенок начнет их терять или забывать в классе.

А мама первоклассника, которая сама работает учительницей, заметила, что на самом деле все эти вещи нет необходимости покупать сразу. Потребность в них возникает постепенно, и кое-что можно докупить позже. К этому совету присоединились и другие мамы, которые уточнили: альбомы, тетради и другие материалы можно использовать специальные, а обычные останутся и на следующие учебные годы.

Ранее OBOZ.UA публиковал список вещей, которые на самом деле не понадобятся в первом классе, составленный учительницей.

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