'Родители учились не так, как надо': известный журналист Анатолий Борсюк оценил качество образования в Украине

Известный украинский журналист Анатолий Борсюк оценил качество отечественного образования, которое получают современные ученики. По мнению 78-летнего лауреата Шевченковской премии, дети учатся так, как того требует время.

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Своими мыслями мужчина поделился в комментарии для OBOZ.UA. Он надеется, что молодое поколение будет овладевать лучшими знаниями, чем их родители, последствия образования которых мы видим сейчас.

Ведущий обратился к Анатолию Борсюку с просьбой прокомментировать качество современного школьного образования, на что получил честный ответ.

"Соответственно времени так они и учатся. Никаких проблем нет. Есть много возможностей для того, чтобы пополнить знания. Надо привыкать к реалиям. Главное, чтобы учителя были такие же "новые" как ученики", – высказался журналист.

Он отметил, что подход к обучению молодых соискателей образования должен кардинально отличаться от опыта прошлых поколений. По мнению Анатолия Борсюка, это поможет избежать событий, с которыми нам пришлось столкнуться.

"Вы же видите, в каком мы состоянии сейчас. Это все последствия того, что родители учились не так, как надо. Надеюсь, что дети будут лучше", – добавил мужчина.

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