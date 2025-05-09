'Родители, ваших детей скоро некому будет учить': конфликт между 13-летней школьницей и педагогом в Ривне разделил сеть

В Ривне произошел конфликт между 13-летней школьницей и учителем. Девочка во время урока пользовалась мобильным телефоном и не реагировала на замечания педагога, так что он забрал смартфон. В ответ ученица ударила школьного преподавателя циркулем. После этого учитель держал школьницу, чтобы она не нанесла вреда себе или другим.

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Как сообщает Суспільне, в учебном заведении проведут проверку по инциденту. Сам учитель писать заявление в полицию отказался, а родители ученицы указали, что не имеют претензий к педагогу. С ними была проведена профилактическая беседа во избежание таких ситуаций в будущем.

"Девочка во время урока пользовалась телефоном и не реагировала на замечания учителя. Она ударила его циркулем в правое плечо. 36-летний педагог держал ребенка, чтобы тот повторно не нанес ему или окружающим повреждений. Этот момент и сняли на видео одноклассники и разместили его в социальной сети", – рассказали в полиции.

Начальник управления образования Ривне Андрей Мазур указал, что правил пользования мобильными телефонами во время учебного процесса нет, поэтому и возник конфликт. Он считает, что такое поведение учителя недопустимо, ведь он должен в любых случаях находить подход к детям. По мнению чиновника, педагога нужно уволить.

В то же время, украинцы остро отреагировали на случившуюся ситуацию. Значительное количество граждан указало на то, что в украинских школах вскоре некому будет учить детей.

"Эй, родители! Ваших детей скоро некому будет учить. Это ужас какой-то".

"Скоро учителям нужна будет охрана, учитель теперь – это подвиг".

"Кто не учитель, тот не представляет современных учеников. Скоро учителей не останется в школе".

"Очень много прав у детей, а обязанностей нет нужно нести детям ответственность за свои поступки!".

Нашлись и те, кто поддержал действия девочки и соглашается с тем, что педагога нужно уволить.

"Как бы себя ребенок не вел, учитель не имел права даже прикоснуться. Не знаю, чем руководствовались родители в своем решении, но такое игнорировать нельзя. Этот учитель не должен работать в школе. Мужчина замахнулся на девочку, какая бы она ни была – это ребенок, а он взрослый мужик".

"Я посмотрела видео и просто в шоке: здоровый мужик заламывает девочку-подростка, она не может вырваться, весь класс кричит: "Что вы делаете?". После такого должны выгонять из профессии".

"Девочка не права – да. Но поведение учителя недопустимо. Прекратил урок, вызвал администрацию и родителей и должны разбираться и принимать решения. А так, я осуждаю в данном случае учителя".

Обратил внимание на инцидент и бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Он указал, что сейчас подобные ситуации не редкость. Также педагог отметил, что ничего подобного в советские времена не было, а за такие случаи "летели головы".

"Я не удивлен. Наше образование долго шло и пришло к подобному. Ничего подобного в советской образовательной системе не было. А если кое-где подобное и случалось – то это было редкое событие всесоюзного масштаба. И летели, образно говоря, "головы". Даже интервью давать не успевали. В наше время подобное (в разных вариациях) – не редкий случай, а почти повседневность", – написал Ликарчук.

Под заметкой представители образовательной сферы отмечали, что уважение к учителю стало утраченной традицией, а наглость детей зашкаливает. Кроме того, по их прогнозам, это еще не конец и через 10 лет "будет гораздо веселее".

Не обошла ситуацию и преподаватель Львовской бизнес-школы Ярина Ключковская. Ее поразило, что девочка-подросток ударила учителя, потому что он сделал ей замечание и забрал телефон. При этом сама школьница оправдывалась тем, что ударила тупым концом. Кроме того, на сторону ученицы стали и одноклассники, ведь для них учитель – агрессор.

Больше всего задела Ключковскую реакция руководителя управления образования с рекомендацией уволить педагога. В частности, она обратила внимание на то, что чиновник указал на отсутствие прописанного на бумаге правила пользования телефоном в школе. Мол, если такого правила нет, то поведение школьницы в рамках дозволенного.

"Дело не в правиле. Не нужно правило, утвержденное министерством или городским управлением образования, если есть внутреннее правило, есть совесть, есть уважение, есть эмпатия. Есть семья, которая закладывает ценности в воспитание своего ребенка. Есть общество, которое создает и применяет социальные механизмы стимулировать соответствующее поведение. И есть саморегуляция, которая формируется с очень раннего возраста, и в 13 точно должна присутствовать в значительной степени", – написала преподавательница.

Пользователи соцсети поддержали такой взгляд.

"Ужас, какой же мир кривых зеркал. Там где над детьми издеваются и избивают невозможно добиться санкций, здесь увольнение за, возможно, потенциальную самозащиту взрослого".

"А объяснения начальника управления образования Ривного – типичный пример передергивания и манипуляции. Каким образом отсутствие четких правил использования телефонов связано с попыткой нанести телесные повреждения ученицей учителю".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти каждый пятый ученик в Англии ударил учителя только за последний год.

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