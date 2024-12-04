Родители знают лучше? Стоит ли заставлять детей ходить на кружки и как не причинить им вреда

Некоторые родители уверены, что могут самостоятельно решать, на какие кружки должен ходить их ребенок, потому что они старше и опытнее. Заставляя детей просыпаться в 4 утра и идти на плаванье, взрослые убеждены, что в будущем их дети будут им за это очень благодарны. Однако, это не всегда так.

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Дипломированный психолог Луиза Годдард-Кроули рассказала родителям, где проходит грань между назойливым воспитанием и поощрением детей к успеху, передает The Telegraph. Специалист на примере объяснила, почему не всегда стоит заставлять детей ходить на кружки и как не причинить им вреда.

Она рассказала, как женщина отправила своего сына в музыкальную школу на игру на фортепиано, куда он ходил три года и в итоге все же отказался заниматься. Потом она записала сына на еженедельные уроки игры на гитаре, которые ему тоже не очень нравятся. Причина в том, что сама женщина также играет на музыкальном инструменте и хотела бы, чтобы и ее сын играл.

Годдард-Кроули говорит, что есть позитивное намерение в том, чтобы поощрять ребенка учиться играть на инструменте, особенно в семье с музыкальными традициями. Однако, когда ему не нравятся уроки, это говорит о том, что мотивация исходит только от опыта родителей.

"Сделайте это, знакомя детей с разными жанрами, посещая живые выступления или связывая музыку с историями и разными культурами, чтобы вызвать интерес. Социальные мероприятия, такие как групповые занятия или группы, могут добавить привлекательности и сделать занятия интересными. Демонстрация собственной страсти к музыке – игрой или пением – поможет вдохновить их", – посоветовала психолог.

46-летний Джоди Лопес говорит, что настаивает на том, чтобы у его сыновей 7 и 10 лет было как минимум одно спортивное занятие в неделю, даже если им это не нравится. При этом мужчина разрешает раз в год менять вид спорта – год тенниса, год гимнастики, год плавания, год джиу-джитсу. Так, считает мужчина, дети смогут найти то, что будет их действительно увлекать.

Годдард-Кроули в ответ на это говорит, что познакомить детей с различными видами деятельности – продуманный способ помочь им открыть свои увлечения. Однако, когда участие оформляется как обязанность или урок стойкости, это может ощущаться как обязательство. По ее словам, дети могут получить наибольшую пользу, когда чувствуют себя свободными в выборе занятий.

"Это может означать предоставление выбора еженедельно, например, "Ты предпочитаешь плавание или теннис на этой неделе?", а не обязательство заниматься одним занятием в течение года. Помочь быть вовлеченными поможет совместная постановка целей — цель — освоить навык или просто развлечься. Также стоит учитывать, что их нежелание может быть вызвано потребностью в большем количестве свободного времени или поиском того, что им действительно нравится, а не отвращением к усилиям", – подчеркнула она.

40-летняя Ивана Поку рассказала, что заставляет своих детей говорить на словацком (ее родной язык), даже если они не горят желанием. По мнению женщины, однажды они будут благодарны за то, что в идеале владеют двумя языками.

"Я думаю, как родители, мы лучше них знаем, что для них хорошо, поэтому я их заставляю. Однажды они будут счастливы и очень благодарны; они точно не будут меня ненавидеть", – отметила она.

По словам психолога, поощрять детей изучать родной язык родителей – это прекрасный способ связать их со своим наследием и дать ценный навык на будущее.

Однако убежденность в том, что "они будут счастливы и благодарны однажды"" подчеркивает долгосрочную перспективу, которую принимают многие родители.

"Вероятно, в будущем дети оценят свое двуязычие, однако обеспечение того, чтобы процесс был приятным и совместным сейчас, может укрепить как их любовь к языку, так и их отношения с родителями. Если они сопротивляются, сделайте словацкий (или любой другой язык) менее формальным и более игриво интегрируйте его в повседневную жизнь. Практикуйте во время веселых занятий, таких как выпечка или игры, и используйте вознаграждения за небольшие достижения, чтобы выстраивать позитивные ассоциации", – посоветовала специалист.

Ранее в интервью OBOZ.UA кандидат биологических наук Петр Черноморец сказал, что кружки должны идти только от интересов ребенка. Родители должны провести сложную работу, чтобы узнать, что на самом деле интересно ребенку.

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