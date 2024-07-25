Роль сыграет даже одна буква: поступающим посоветовали проверить свои данные в ЕГЭБО. Почему это важно

Поступающим в учреждения высшего образования следует заранее проверить свои данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). В частности, необходимо сверить их с информацией в документе о среднем образовании и сертификате с Национального мультипредметного теста (НМТ).

Видео дня

В случае разногласий в документах, даже в одну букву, у абитуриентов могут возникнуть сложности с созданием электронного кабинета, где нужно подавать заявление на поступление. Проверить отсутствие ошибок можно с помощью онлайн-реестра документов об образовании, передает Оsvita.ua.

Чтобы исправить разногласия в свидетельстве о получении полного общего среднего образования, выпускнику нужно обратиться в школу, в которой выдавался документ.

Если же необходимо изменить разногласия в сертификате НМТ, то поступающий может это сделать в региональном центре оценивания качества образования, где абитуриент регистрировался для прохождения экзамена.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступающие в магистратуру смогут сложить ЕВЭ в период спецсессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!