Розовые равиоли, которые точно понравятся детям: чем покрасить тесто

Домашние равиоли могут быть не только вкусными, но и яркими. Простой натуральный краситель поможет сделать тесто нежно-розовым без лишних добавок. Такое блюдо особенно нравится детям и красиво смотрится на столе.

Идея приготовления розовых равиоли с натуральным красителем для детей опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 700 г

яйца – 2 шт.

соль – 1 ч.л.

масло – 3 ст.л.

сахар – щепотка

свекольная вода – 400-500 мл. (отварите очищенную свеклу и остудите жидкость примерно до 40 °C)

Ингрдиенты для начинки:

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

сливочное масло (растопленное) – 20 г

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для подачи:

сметана – по вкусу

сливочное масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйца, соль, масло, щепотку сахара и теплую свекольную воду.

2. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое эластичное тесто.

3. Накройте его полотенцем или пленкой и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.

4. Для начинки соедините фарш с мелко натертым луком, солью, перцем и растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте до однородности.

5. Тесто раскатайте тонким пластом.

6. Выложите небольшие порции начинки, накройте вторым слоем теста и сформируйте равиоли – фигурным ножом или обычным, нарезая ровные квадраты.

7. В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. Выложите равиоли в кипяток по одному, чтобы они не слипались.

8. Варите 3-4 минуты после всплытия, периодически помешивая, чтобы изделия свободно плавали.

9. Готовые розовые равиоли подавайте горячими со сливочным маслом и сметаной.

10. Блюдо выглядит ярко, готовится из доступных продуктов и легко становится любимым в домашнем меню.

