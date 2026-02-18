Розовые равиоли, которые точно понравятся детям: чем покрасить тесто
Домашние равиоли могут быть не только вкусными, но и яркими. Простой натуральный краситель поможет сделать тесто нежно-розовым без лишних добавок. Такое блюдо особенно нравится детям и красиво смотрится на столе.
Идея приготовления розовых равиоли с натуральным красителем для детей опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 700 г
- яйца – 2 шт.
- соль – 1 ч.л.
- масло – 3 ст.л.
- сахар – щепотка
- свекольная вода – 400-500 мл. (отварите очищенную свеклу и остудите жидкость примерно до 40 °C)
Ингрдиенты для начинки:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- сливочное масло (растопленное) – 20 г
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для подачи:
- сметана – по вкусу
- сливочное масло – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте яйца, соль, масло, щепотку сахара и теплую свекольную воду.
2. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое эластичное тесто.
3. Накройте его полотенцем или пленкой и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.
4. Для начинки соедините фарш с мелко натертым луком, солью, перцем и растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте до однородности.
5. Тесто раскатайте тонким пластом.
6. Выложите небольшие порции начинки, накройте вторым слоем теста и сформируйте равиоли – фигурным ножом или обычным, нарезая ровные квадраты.
7. В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. Выложите равиоли в кипяток по одному, чтобы они не слипались.
8. Варите 3-4 минуты после всплытия, периодически помешивая, чтобы изделия свободно плавали.
9. Готовые розовые равиоли подавайте горячими со сливочным маслом и сметаной.
10. Блюдо выглядит ярко, готовится из доступных продуктов и легко становится любимым в домашнем меню.
