Руки или мозг? То, что вы видите первым, раскроет черты характера

Оптические иллюзии нельзя в полной мере назвать психологическими тестами на черты личности. Однако, они дают нам возможность немножко глубже познать себя и лучше увидеть собственные чувства.

Такие тесты на основе изображений имеют странный вид и созданы, чтобы обмануть наши глаза. Так изображение, которое публикует OBOZ.UA можно увидеть одним из двух способов. Бросьте быстрый взгляд и зафиксируйте мысленно, что вы увидели. Это могут быть руки, сплетенные в причудливый узор, или изображение человеческого мозга. В зависимости от того, что бросилось вам в глаза, можно понять кое-что о вашем уровне доверчивости.

Если вы первыми увидели руки

Если вы первым заметили многочисленные руки на картинке, вы склонны излишне доверять другим. Вы редко ожидаете худшего, и даже когда кто-то делает вам больно, быстро прощаете. Особенно если перед вами извиняются.

Но вы не слепы к красным флажкам. Вы распознаете, когда кто-то переходит черту, и понимаете необходимость устанавливать границы. Границы вашего прощения не бесконечны, особенно когда нападают на личные ценности или близких вам людей.

Если вы увидели мозг

Люди, которые первым увидели мозг, отличаются логичностью и социальной проницательностью. Они всегда чувствуют неискренность даже в малейших проявлениях. Если вы заметили мозг первым, это означает, что у вас чрезвычайная интуиция. Вы можете понять, когда люди плетут интриги за вашей спиной.

При этом вы не спешите разоблачать их, а вместо этого спокойно планируете свой следующий шаг. Вам больше нравится переждать, насладиться представлением, а потом расставить все по местам. Ваш стратегический склад ума и холодная отстраненность делают вас мастером в навигации сложными социальными взаимодействиями.

