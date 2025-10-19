"Руки не доходят посмотреть". Учитель украинского языка рассмешил выражениями, которые никогда не поймут иностранцы

Анна Боклажук
Моя Школа
186
'Руки не доходят посмотреть'. Учитель украинского языка рассмешил выражениями, которые никогда не поймут иностранцы

Украинцы в своих бытовых разговорах часто используют выражения, которые невозможно перевести на другой язык или даже объяснить их смысл. Репетитор с никнеймом Ukrainian with Mykyta собрал в одном видео самые популярные из них.

Ролик, который он опубликовал в социальной сети TikTok, посмотрели уже около 240 тысяч раз. Пользователи в комментариях благодарят за настроение.

"Руки не доходят посмотреть". Учитель украинского языка рассмешил выражениями, которые никогда не поймут иностранцы

В начале видео учитель спрашивает, задумывались ли когда-то украинцы, как то "руки не доходять подивитись" или "взяти ноги в руки й бігти вперед"?

Далее он еще вспоминает такие выражения, как:

  • Яким чином, за словами мами, можна "закрити рот і їсти"?
  • В яку сторону треба "крутити носом" і куди або кого треба "водити за ніс"?
  • Як це "капає зарплата"? Куди?
  • Стіл – стоїть, але якщо його перегорнути, він буде лежати.
  • Як можна поставити воду на чай?
  • Чорна смородина – червона, бо зелена.
  • Як пояснити іноземцю фразу "сипати сіль на око"?
  • А те, що борщ – це не суп, а борщ?
"Руки не доходят посмотреть". Учитель украинского языка рассмешил выражениями, которые никогда не поймут иностранцы
"Руки не доходят посмотреть". Учитель украинского языка рассмешил выражениями, которые никогда не поймут иностранцы

В комментариях пользователи пишут, что это невероятно смешно, и многие раньше даже не задумывались над тем, как эти выражения звучат для людей, которые не понимают, о чем идет речь. Также некоторые поделились еще несколькими подобными выражениями. Среди них "пересолити борщ, переборщивши з сіллю", "я відійду на хвилинку, киньте оком на речі", и "де той язик, який до Києва доведе".

"Руки не доходят посмотреть". Учитель украинского языка рассмешил выражениями, которые никогда не поймут иностранцы

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть порадовало видео о слове, которое отличает настоящего украинца

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Украинаукраинский язык