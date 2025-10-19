'Руки не доходят посмотреть'. Учитель украинского языка рассмешил выражениями, которые никогда не поймут иностранцы

Украинцы в своих бытовых разговорах часто используют выражения, которые невозможно перевести на другой язык или даже объяснить их смысл. Репетитор с никнеймом Ukrainian with Mykyta собрал в одном видео самые популярные из них.

Ролик, который он опубликовал в социальной сети TikTok, посмотрели уже около 240 тысяч раз. Пользователи в комментариях благодарят за настроение.

В начале видео учитель спрашивает, задумывались ли когда-то украинцы, как то "руки не доходять подивитись" или "взяти ноги в руки й бігти вперед"?

Далее он еще вспоминает такие выражения, как:

Яким чином, за словами мами, можна "закрити рот і їсти"?

В яку сторону треба "крутити носом" і куди або кого треба "водити за ніс"?

Як це "капає зарплата"? Куди?

Стіл – стоїть, але якщо його перегорнути, він буде лежати.

Як можна поставити воду на чай?

Чорна смородина – червона, бо зелена.

Як пояснити іноземцю фразу "сипати сіль на око"?

А те, що борщ – це не суп, а борщ?

В комментариях пользователи пишут, что это невероятно смешно, и многие раньше даже не задумывались над тем, как эти выражения звучат для людей, которые не понимают, о чем идет речь. Также некоторые поделились еще несколькими подобными выражениями. Среди них "пересолити борщ, переборщивши з сіллю", "я відійду на хвилинку, киньте оком на речі", и "де той язик, який до Києва доведе".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть порадовало видео о слове, которое отличает настоящего украинца

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!