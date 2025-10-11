50 оттенков 'ШО': сеть позабавило видео о слове, которое отличает настоящего украинца

В бытовом украинском языке популярно слово "шо". Оно не является литературным, но его знают и любят буквально все украинцы. Мало того, именно по этому слову украинцы по всему миру могут идентифицировать друг друга.

Пользователь социальной сети TikTok с никнеймом Ukrainian with Mykyta снял забавное видео о том, как словом "шо" можно заменить ряд вопросов и эмоций. Ролик с названием "50 оттенков "ШО"" собрал более 60 тысяч просмотров, а в комментариях автора благодарят за настроение и украинский юмор.

В своем видео господин Никита предлагает несколько наиболее популярных вопросов на литературном языке и варианты их замены с использованием "шо". Среди них:

Я не почув, повторіть, будь ласка – Шо-шо?

Я просто не можу в це повірити! – Та ти шо??

Щось не так?! – Шо?

Ого, це правда? – Шоо?

То ж, що ти про це думаєш? – Ну так шо?

Як твої справи? – Ну шо ти там?

Що вам від мене потрібно? – Та шо?!

В комментариях к видео пользователи пишут, что получился шикарный ролик, предлагают другие варианты использования "шо" и указывают на то, что люди которые используют "шо" владеют украинским языком на 102 процента.

А "Проєкт РІД" на своей странице в Facebook объясняет, что слово "шо" не является суржиком, просторечием или диалектом. По их словам, это древний элемент, укоренившийся еще в праславянском языке, который был предшественником украинского.

"Слово "шо" является наддиалектным образованием. Это элемент языка, который бытует во всех уголках Украины без каких-либо территориальных или социальных ограничений", – указывают языковеды.

Более того, существует даже детская песенка "Ода украинскому "Шо-Шо", с помощью которой можно и детям объяснить суть этого сугубо украинского выражения.

