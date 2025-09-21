''Світляр'' – это фотограф?'''' 5 украинских слов, которые мало кто знает

Украинский язык имеет много красивых слов, которые со временем перестали использоваться и большинство даже не знают, что они означают. Одной из причин этого является принудительная русификация, которая длилась десятилетиями.

Но сейчас мы на этапе возрождения и языка, и общения с использованием забытых слов. Музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер на своей странице в TikTok называет 5 слов, которые мало кто знает.

Фронтмен группы "Бульвари ЛУ" считает, что украинцы зря забыли эти слова, и надо их возвращать в наши словарные запасы.

Витати

"В этом слове присутствует простота и удивительность одновременно", – говорит музыкант и объясняет значение этого слова: існувати, жити де не будь, бути незримо присутнім. Также Рами Аль Шаер приводит пример использования этого слова в творчестве Тараса Григорьевича Шевченко:"Рано спати клала мати дочку, і всю ніч над нею витала, не спала".

Леле

Это эмоциональное и громкое слово, которое употребляется для выражения сожаления, страха, удивления. По словам языковеда, чаще всего его используют вместе с восклицанием "Ой", то есть: "Ой, леле!"

Зашарітися

Покраснеть, или же покрыться румянцем

Трунок

Как объясняет музыкант, именно так наши предки называли алкогольные напитки.

А еще, трунок является соответствием к слову "яд" (отрута), что логично", – говорит Шаер и добавляет, что не стоит травить себя теми трунками, а лучше пить кефир.

Світляр

Это слово фронтмен группы "Бульвари ЛУ" решил не объяснять в видео, а спросил у читателей, как они думают, что оно означает.

В комментариях сразу ответили, что это "фотограф". Однако также прозвучали другие интересные варианты, такие как "блогер" и "электрик".

