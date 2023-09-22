Руководитель КОВА прокомментировал ситуацию под Киевом, где в школу набрали 17 первых классов: это хорошо

В школе Софиевской Борщаговки Киевской области в первые классы пошли почти 700 учеников, с учетом того, что учиться в заведении может всего тысяча детей. Руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко позитивно отреагировал на такую ситуацию.

Как объяснил он Телеграфу, это говорит о том, что "люди возвращаются на Киевщину". По словам Кравченко, если дети пошли в школу – это хорошо.

"Мы начали офлайн обучение полноценно по заданию президента. И если дети пошли в школу, а они переполнены, то, с одной стороны, это хорошо. С другой – нужно способности учебной системы увеличивать, а для этого нужны финансы", – отметил глава ОВА..

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Что касается переполнения Софиевско-Борщаговского лицея, то по словам главы администрации, необходимо вначале выяснить детали, а потом разбираться. В школах Киевской области по заданию президента началось полноценное очное обучение, но возможности системы образования зависят от имеющихся средств. В первую очередь нужно увеличивать количество укрытий, ведь не во всех школах оно есть, а с 1 октября правило "двух стен" действовать не будет. С решением вопроса убежищ в учебных заведениях – решится и вопрос переполненности школ, сообщил руководитель облгосадминистрации.

Сейчас в области восстановили, построили и сделали ремонты почти в 900 укрытиях, еще в 68 ведутся строительные работы. По словам руководителя ОВА, не все убежища закрывают необходимость, ведь в некоторых вмещается людей меньше, чем находится в учебном заведении, поэтому ради комфорта в случае тревоги школьники учатся в две смены.

Также, по словам Кравченко, если у общины есть финансовые возможности для инвестирования в развитие образовательной системы, власти намерены повлиять на нее в рамках закона, чтобы побуждать к пересмотру и внедрению мер по улучшению образовательной среды.

В областном бюджете сейчас в первую очередь уделяется внимание восстановлению учебных заведений и жилья. В частности, из 238 поврежденных и разрушенных школ и садов – 193 уже восстановлены. То есть еще немного, чтобы достичь 100%, отметил глава военной администрации Киевщины. Также он добавил, что к началу октября область будет полностью готова обеспечивать население теплом и светом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в МОН сообщили, сколько школьников сейчас посещают школы по Украине.

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