Русификация, письма оккупантам и кадетские классы: как Россия милитаризует школьников и студентов в Крыму

Ольга Липич
Моя Школа
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Русификация, письма оккупантам и кадетские классы: как Россия милитаризует школьников и студентов в Крыму

Во временно оккупированном войсками России Крыме россияне продолжают милитаризировать школьников и студентов. Это сознательная политика оккупационной "власти" полуострова, которая началась еще в 2014 году и продолжается по сей день. Так враг делает систему образования в Крыму инструментом идеологии войны.

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Об этом говорится в материале Крымскотатарского Ресурсного Центра. Как отмечается, россияне заставляют школьников и студентов участвовать в военизированных мероприятиях и ограничивают любые проявления украинской и крымскотатарской идентичности.

В школах учеников по принуждению обязывают писать письма российским оккупантам, воюющим против Украины. Зафиксированы случаи, когда школьникам занижали оценки за отказ писать письма военным.

Русификация, письма оккупантам и кадетские классы: как Россия милитаризует школьников и студентов в Крыму

Педагоги даже открыто признавали, что это наказание за "непатриотическое" поведение.

Русификация, письма оккупантам и кадетские классы: как Россия милитаризует школьников и студентов в Крыму

Кроме того, россияне усиливают русификацию крымскотатарских детей – открывают школы и детские сады с русским языком обучения, а крымскотатарский можно изучать только факультативно по заявлению родителей. В заведениях запрещают использование национальной символики, исполнение гимна и празднование 18 мая – дня геноцида крымскотатарского народа.

Также оккупанты открывают так называемые кадетские классы, где учеников готовят к вступлению в военные заведения государства-агрессора России, а в лагерях для детей усиленно проводят пропагандистское зомбирование.

Русификация, письма оккупантам и кадетские классы: как Россия милитаризует школьников и студентов в Крыму

Милитаризация и пропаганда также продолжаются в университетах. Так, в созданном оккупантами Крымском федеральном университете им. Вернадского для всех студентов третьего курса введена обязательная военная обучение.

Продолжается и привлечение детей к "Юнармии" и другим военизированным структурам, созданным врагом для пропаганды войны среди молодежи и их подготовки к службе в российской армии.

В течение 2024 оккупанты также продолжали организовывать выставки, посвященные тематике войны, на которых дети изображены на фоне символов РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в школах Севастополя полностью отказались от изучения украинского языка как предмета. В городе нет образовательных учреждений любого уровня (и садиков, и колледжей), где преподается украинский язык.

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