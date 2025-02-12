Русификация, письма оккупантам и кадетские классы: как Россия милитаризует школьников и студентов в Крыму

Во временно оккупированном войсками России Крыме россияне продолжают милитаризировать школьников и студентов. Это сознательная политика оккупационной "власти" полуострова, которая началась еще в 2014 году и продолжается по сей день. Так враг делает систему образования в Крыму инструментом идеологии войны.

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Об этом говорится в материале Крымскотатарского Ресурсного Центра. Как отмечается, россияне заставляют школьников и студентов участвовать в военизированных мероприятиях и ограничивают любые проявления украинской и крымскотатарской идентичности.

В школах учеников по принуждению обязывают писать письма российским оккупантам, воюющим против Украины. Зафиксированы случаи, когда школьникам занижали оценки за отказ писать письма военным.

Педагоги даже открыто признавали, что это наказание за "непатриотическое" поведение.

Кроме того, россияне усиливают русификацию крымскотатарских детей – открывают школы и детские сады с русским языком обучения, а крымскотатарский можно изучать только факультативно по заявлению родителей. В заведениях запрещают использование национальной символики, исполнение гимна и празднование 18 мая – дня геноцида крымскотатарского народа.

Также оккупанты открывают так называемые кадетские классы, где учеников готовят к вступлению в военные заведения государства-агрессора России, а в лагерях для детей усиленно проводят пропагандистское зомбирование.

Милитаризация и пропаганда также продолжаются в университетах. Так, в созданном оккупантами Крымском федеральном университете им. Вернадского для всех студентов третьего курса введена обязательная военная обучение.

Продолжается и привлечение детей к "Юнармии" и другим военизированным структурам, созданным врагом для пропаганды войны среди молодежи и их подготовки к службе в российской армии.

В течение 2024 оккупанты также продолжали организовывать выставки, посвященные тематике войны, на которых дети изображены на фоне символов РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в школах Севастополя полностью отказались от изучения украинского языка как предмета. В городе нет образовательных учреждений любого уровня (и садиков, и колледжей), где преподается украинский язык.

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