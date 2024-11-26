Школы Севастополя полностью отказались от украинского языка

Ольга Липич
Моя Школа
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Школы Севастополя полностью отказались от украинского языка

В школах Севастополя во временно захваченном войсками России Крыму полностью отказались от изучения украинского языка как предмета. В городе отсутствуют образовательные учреждения любого уровня (и садики, и колледжи), где преподается украинский язык.

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Об этом идет речь в ответе оккупационного "департамента образования и науки города Севастополь" на запрос главы Украинского национально-культурного общества Севастополя (УНКОС) Олега Леуса. Когда именно и почему было принято такое решение, в ответе россиян не сказано, передает "Крым Реалии".

В "документе" указано, что в рамках предметов "Родной язык", "Литературное чтение на родном языке" и "Родная литература" преподают только русский и крымско-татарский языки.

Школы Севастополя полностью отказались от украинского языка

Еще в 2019 году правозащитники сообщили, что в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. По данным фейкового "министерства образования Крыма", из 200 700 школьников на крымско-татарском языке обучались 6 100 учеников, на украинском – всего 249. Однако правозащитники провели мониторинг и выяснили, что обучение в большинстве учебных заведений ведется на русском, украинский и крымско-татарский языки преподают только в некоторых классах или как факультатив.

Тогда "департамент образования", подконтрольный россиянам, заявил, что обучение могут возобновить для учеников, чьи родители напишут соответствующие заявления. Такие заявления подали родители более сотни учеников.

Школы Севастополя полностью отказались от украинского языка

В 2019-2020 годах украинский изучали 56 учеников в восьми школах, а в 2021-2022 годах – 56 учеников 2-5-х и 8-х классов в двух школах.

При этом украинский язык преподавали в рамках предметов "Родной язык" и "Родная литература" на русском языке и по русской программе.

В апреле 2024 года в Центре гражданского просвещения "Альменда" сообщили, что в Крыму доступ к обучению на украинском языке имеют 197 детей. До оккупации полуострова 183 700 детей имели доступ к обучению на украинском языке.

"Сравнивая ситуацию до оккупации, очевидно, можно утверждать, что такое стремительное снижение количества детей не связано с отсутствием спроса со стороны населения на образование на украинском языке. РФ искусственно создала такую иллюзию, в частности внедрением российского обучения и ограничением доступа", – подчеркнули в центре.

Как сообщал OBOZ.UA, нардеп Сергей Бабак прокомментировал идею запретить русский язык на переменах в школах. Он подчеркнул, что в законодательстве Украины четко указано, что языком образовательного процесса является государственный.

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