Школы Севастополя полностью отказались от украинского языка

В школах Севастополя во временно захваченном войсками России Крыму полностью отказались от изучения украинского языка как предмета. В городе отсутствуют образовательные учреждения любого уровня (и садики, и колледжи), где преподается украинский язык.

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Об этом идет речь в ответе оккупационного "департамента образования и науки города Севастополь" на запрос главы Украинского национально-культурного общества Севастополя (УНКОС) Олега Леуса. Когда именно и почему было принято такое решение, в ответе россиян не сказано, передает "Крым Реалии".

В "документе" указано, что в рамках предметов "Родной язык", "Литературное чтение на родном языке" и "Родная литература" преподают только русский и крымско-татарский языки.

Еще в 2019 году правозащитники сообщили, что в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. По данным фейкового "министерства образования Крыма", из 200 700 школьников на крымско-татарском языке обучались 6 100 учеников, на украинском – всего 249. Однако правозащитники провели мониторинг и выяснили, что обучение в большинстве учебных заведений ведется на русском, украинский и крымско-татарский языки преподают только в некоторых классах или как факультатив.

Тогда "департамент образования", подконтрольный россиянам, заявил, что обучение могут возобновить для учеников, чьи родители напишут соответствующие заявления. Такие заявления подали родители более сотни учеников.

В 2019-2020 годах украинский изучали 56 учеников в восьми школах, а в 2021-2022 годах – 56 учеников 2-5-х и 8-х классов в двух школах.

При этом украинский язык преподавали в рамках предметов "Родной язык" и "Родная литература" на русском языке и по русской программе.

В апреле 2024 года в Центре гражданского просвещения "Альменда" сообщили, что в Крыму доступ к обучению на украинском языке имеют 197 детей. До оккупации полуострова 183 700 детей имели доступ к обучению на украинском языке.

"Сравнивая ситуацию до оккупации, очевидно, можно утверждать, что такое стремительное снижение количества детей не связано с отсутствием спроса со стороны населения на образование на украинском языке. РФ искусственно создала такую иллюзию, в частности внедрением российского обучения и ограничением доступа", – подчеркнули в центре.

Как сообщал OBOZ.UA, нардеп Сергей Бабак прокомментировал идею запретить русский язык на переменах в школах. Он подчеркнул, что в законодательстве Украины четко указано, что языком образовательного процесса является государственный.

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