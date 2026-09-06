Русский язык на вступительных экзаменах и льготы для детей «участников СВО»: как преподают украинскую филологию в оккупированном Крыму. Видео

Крымчанка Дарья, которая после начала оккупации полуострова училась в русскоязычной школе, самостоятельно изучала украинский язык и планировала вернуться в Украину. По достижении совершеннолетия она уехала из Крыма на территорию, подконтрольную украинским властям, и поступила в перемещенный Таврический национальный университет.

О школьных годах Дарьи в условиях оккупации, попытке поступить на факультет украинской филологии и выезде в Киев рассказало "Суспильне Крым" в своем материале. Журналисты также показали, как в оккупированном Крыму организован поступление на специальность, связанную с украинским языком.

После окончания школы Дарья решила поступать на единственный в оккупированном Крыму факультет украинской филологии. По её словам, на бюджетных местах было 12 мест, шесть из них предусматривали льготы.

Девушка отметила, что среди категорий, которые могли воспользоваться льготами, были дети российских военнослужащих и переселенцы из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Там было 12 бюджетных мест, и шесть из них были выделены. Они были льготными. Внимание, льготы: дети военнослужащих и переселенцы из так называемых "ЛНР" и "ДНР", – рассказала Дарья.

По её словам, ситуация вызвала у неё и её подруги смех, поскольку, как они считали, часть льготников не была заинтересована в поступлении именно на украинскую филологию.

Изменили экзамены

Дарья также рассказала о требованиях к поступлению. Раньше абитуриентам, поступающим на украинскую филологию, нужно было сдавать экзамены по обществознанию и русскому языку. Впоследствии русский язык заменили на русскую литературу.

Украинский язык при этом стал для самой Дарьи особым вызовом. Девушка выросла в русскоязычной семье и училась в русскоязычной школе. По её словам, после 2015 года она почти забыла украинский, который немного помнила с детства.

Поэтому, находясь в России, Дарья решила фактически начать изучение украинского с нуля. Она заказала учебник украинского языка и занималась самостоятельно.

"Я заказала себе на Валберис учебник украинского языка. Да. Такое бывает. Есть даже несколько", – вспомнила крымчанка.

По её словам, учебник она брала с собой в российскую школу. Из-за этого к ней иногда подходили учителя или одноклассники и спрашивали, зачем она изучает украинский.

"Зачем ты её учишь? Её скоро не будет", – пересказала Дарья слова, которые слышала в школе.

Мечта о возвращении

По словам Дарьи, именно языковой вопрос стал для нее важной причиной стремления вернуться в Украину. После переезда в Киев она обратила внимание на то, что часть жителей столицы продолжает общаться на русском языке.

"Когда я впервые приехала в Киев, меня очень сильно удивило, что в Киеве много русскоязычных", – сказала она.

Девушка объяснила, что для неё это было особенно заметно на фоне собственного опыта. Она рассказала, что украинские дети, оказавшиеся из-за оккупации в Крыму или России, пытались изучать украинский язык, даже если не могли свободно на нём говорить.

"У вас есть возможность, вы ею не пользуетесь, а у меня её не было, но я очень сильно мечтала об этом", – сказала Дарья.

Бегство готовили год

Чтобы уехать из оккупированного Крыма, Дарья вместе с подругой готовилась около года. Девушки ждали момента, когда смогут покинуть полуостров, и в конце концов решили отправиться сразу после достижения 18-летия.

По словам Дарьи, дату выезда они выбрали случайно. Волонтер спросила девушек, когда они все-таки планируют уезжать, после чего они определили день.

"Мы выбрали его случайно. Я сказала: 18 мая. После этого, когда мы уже пересекли границу, я поняла, что 18 мая – это день депортации крымских татар", – рассказала крымчанка.

Она отметила, что осознала это уже после пересечения границы. Дарья связала дату своего выезда со днём, когда вспоминают о депортации крымскотатарского народа.

Адаптация в Киеве

После выезда на свободную территорию Дарья, по её словам, долго и с трудом адаптировалась к новой жизни. Она скучала по Крыму, однако поддержка людей помогла ей пережить этот период.

Среди тех, кто был рядом, девушка назвала своего жениха Матвея. Он тоже крымчанин. Они познакомились еще в Таврическом национальном университете.

"Мы встретились в Таврическом университете. Он пришел такой красивый, в вышиванке, говорил на украинском языке", – вспомнила Дарья.

По её словам, она уже знала, что Матвей родом из Крыма, хотя раньше они не общались. Первая встреча в вузе запомнилась ей именно его внешностью и украинским языком.

Сейчас Дарья и Матвей учатся в перенесённом из Крыма Таврическом национальном университете. Дарья выбрала специальность "психология", а Матвей будет изучать политологию.

Их знакомство в университете стало началом отношений. Сейчас пара планирует свадьбу.

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