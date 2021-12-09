Русского не должно быть: в университете Шевченко будут проверять язык преподавателей на занятиях

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будут проверять, на каком языке ведут занятия преподаватели. Такой мониторинг в вузе проводят через жалобы студентов.

Пока подтвердился один факт преподавания на государственном языке. Об этом сообщили в офисе уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ им. Т. Шевченко) вводит мониторинг языка преподавания. Такое решение он принял после того, как несколько раз студенты пожаловались уполномоченному по защите государственного языка на нарушение – поскольку некоторые преподаватели не проводят занятия на украинском языке.

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В университете провели проверку, и пока подтвердили нарушения только в одном случае. В Учебно-научном институте международных отношений один из преподавателей "действительно проводил занятия на государственном языке". Отмечается, что его привлекли к дисциплинарной ответственности – но какой именно в офисе языкового омбудсмена не уточнили.

Был еще один случай в Учебно-научном институте журналистики. Там преподаватель на занятии использовал русскоязычный видеоконтент по теории менеджмента, чтобы показать технологии менеджмента в РФ.

Однако руководство университета Шевченко в письме к Тарасу Кременю объяснило, что такой контент преподаватель использовал для "раскрытия сущности картины "ценностного предложения" при рассмотрении вопросов стратегий в мировых медиа".

Кроме того, в КНУ им. Т.Шевченко даже приветствуют решение преподавателя дать студентам русскоязычный материал, потому что в данном случае это следует рассматривать как необходимую составляющую обучения.

"Нужно знать коммуникационные особенности врага для того, чтобы правильно выстраивать свою технологию воздействия на общество", – пояснили в вузе языковому омбудсмену.

Однако университет в дальнейшем будет мониторить язык преподавания в своих структурных подразделениях, чтобы исключить нарушение и обеспечить неукоснительное соблюдение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Администрация вуза также заверила языкового омбудсмена, что в случае обнаружения таких нарушений "научно-педагогические и научные работники будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке".

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 после двух месяцев рассмотрения поправок. Он предполагает обязательное использование украинского языка в публичном пространстве. Действие этого закона не распространяется на сферу личного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года . Но 51 депутат, преимущественно от "Оппозиционного блока", решили оспорить его в Конституционном суде. 14 июля Конституционный суд признал языковой закон полностью соответствующим Основному закону.

Нормы закона вступают в силу поэтапно. С 16 января 2020 года использование украинского языка уже является обязательным в рекламе, медицине, транспорте, делопроизводстве, документообороте, науке, технической и проектной документации. С 16 июля 2021 года – на телевидении, в киноиндустрии, сфере развлечений, издании и продаже книг, экскурсионном бизнесе, туризме. Кроме того, кандидаты на государственную службу и претенденты на украинское гражданство должны сдавать тесты на знание государственного языка.

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