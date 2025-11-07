'Рятівник' и 'рятувальник': почему эти слова украинского языка не всегда могут быть синонимами

Всегда ли похожие по звучанию и смыслу слова могут быть друг другу синонимами? В украинском языке это не всегда так.

Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык" привел пример таких похожих слов с определенными различиями в значении. И это существительные "рятівник" и "рятувальник".

В целом эти слова могут быть синонимами, ведь описывают человека, который спасает. Однако между ними существует стилистическая и смысловая разница, которую языковеды советуют учитывать.

"Рятівник" — это тот, кто спас или спасает кого-то или что-то, тот, кто просто помог в трудную минуту. Спасителем можно стать даже по стечению обстоятельств или случайно. Например:

Дякую, що підвезли — ви мій рятівник: я вже думала, запізнюся.

А вот "рятувальник" имеет несколько более узкий смысл, ведь речь идет о специфическом роде занятий. Это человек, который профессионально занимается спасением кого-то или чего-то или при определенных условиях проявляет намерение это сделать. Вот пример употребления этого слова.

Рятувальники ДСНС провели складну операцію і зліквідували наслідки пожежі.

Кстати, именно поэтому профессиональный праздник в Украине называется День рятівника, а не рятувальника. В этот день чествуют не только работников аварийно-спасательных служб или пожарной охраны. Праздник призван также отметить вклад граждан, которые внесли вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиту жизни и здоровья людей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно говорить на украинском языке – донька или дочка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.