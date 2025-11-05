Как правильно на украинском – донька или дочка?

Некоторые украинцы считают, что слово "дочка" является калькой из русского языка. Однако, по словам языковедов, это не так – на самом деле правильными являются оба варианта: и дочка, и донька.

На Facebook-странице "Рух за мову" объясняют, почему можно говорить и так, и так. Кроме того, рассказывают, где надо ставить ударение, ведь здесь украинцы довольно часто допускают ошибки.

"Оба слова вполне украинские (кстати, слово дОнька неправильно подчеркивают: говорят донькА). К тому же, дОнька имеет ласкательный оттенок, а дочкА, кроме первого, нейтрального значения, имеет еще и такое: ласковое обращение пожилого человека к молодой женщине", – указывают авторы страницы.

Что же касается ударения, то по словам экспертов, в устной речи в слове "донька" нередко подчеркивают второй слог то ли подобно слову "дочка́", то ли под влиянием его ударения в диалектах. Однако в украинском литературном языке "донька" и все однокоренные с ним слова имеют ударение на первом слоге: до́нька, до́ня, до́ньчин, до́нечка.

