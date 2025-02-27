С 2014 года только 4% детей в Крыму получили образовательные документы украинского образца

Только 3 922 ученика, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма, получили документы об образовании украинского образца с 2014 года. Всего на полуострове зафиксировано 500 060 детей, из них 283 тысячи – школьного возраста. По состоянию на 2024 год лишь 0,5% школьников изучают украинский язык, но только как факультатив.

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Об этом сообщила глава Центра гражданского просвещения "Альменда" Мария Сулялина во время национального форума. По ее словам, с 2014 года российские оккупационные власти полностью ликвидировали украинскую образовательную систему на полуострове. В частности, изъяли все украинские учебники и убрали украиноведческие предметы в школе (история Украины, украинский язык, гражданское образование).

Кроме того, как отметила чиновник, участие в пророссийской "Юнармии" возросло с 40 детей за 2016 год до 17 тысяч в 2024-м только в Севастополе. Так, новые российские законы позволяют уголовное преследование детей с 14 лет за "экстремистскую деятельность", что делает доступ к украинскому образованию еще более опасным.

Работник образования подчеркнула, что Украина должна обеспечить школьникам "понятный и безопасный" доступ к образованию, чтобы количество детей с документами украинского образца было больше.

"К кому мы будем возвращаться? Будут ли там люди, которые нас ждут? Сейчас они есть. Мы не знаем, сколько будет продолжаться оккупация. Мы должны делать все, чтобы в Крыму оставались люди, которые нас ждут. Но также, когда мы говорим об образовательной составляющей, очень важно говорить и о принимающей стороне, о территории Украины, которая не является оккупированной", – сказала Сулялина.

Она добавила, что материалы, по которым обучают учителей, должны быть адаптированы к крымским школьникам, которые уже 11 лет находятся под российской оккупацией и пропагандой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что из 600 тысяч детей, находящихся на временно оккупированных территориях, всего 44 тыс. учатся в украинских школах.

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