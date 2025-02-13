Только 7% детей с ВОТ учатся в украинских школах: обнародованы тревожные цифры

Из 600 тысяч детей, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ), всего 44 тыс. учатся в украинских школах. Значительное количество школьников вынуждено получать образование по двум программам – русской и украинской.

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Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Радио Свобода. Он отметил, что оккупационные власти ограничивают доступ к украинскому образованию и вводят принудительное обучение по российским стандартам.

"Мы зафиксировали, что есть проблемы с доступом к образованию. Дети вынуждены учиться одновременно в двух системах образования. Один ребенок тратит на обучение более 50 часов в неделю", – сказал Лубинец.

В то же время, чтобы абитуриенты из ВОТ смогли поступить в украинские вузы, государство создало сеть образовательных центров. По словам чиновника, в 2023 году из-за них привлекли 1608 абитуриентов, в 2024 – более 11 тысяч.

Напомним, школьники с ВОТ продолжают обучение в украинских школах даже несмотря на угрозы, ведь онлайн-образование может стать опасным, как для детей, так и для их родителей. Так, ученики часто имеют отдельный телефон для выхода на уроки и не включают камеру во время занятий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 4 тысячи абитуриентов из ВОТ и прифронтовых местностей поступили на бакалавриат в 2024 году. Из общего числа поступающих, которое составило 69 тысяч, это почти 6%. Выпускники могли воспользоваться квотой-2, предусматривающей определенные льготы.

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