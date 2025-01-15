Стало известно, сколько детей с ВОТ учится в украинских учебных заведениях

Более 40 тысяч детей, проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ), продолжают обучение в украинских школах. В то же время, в 2024 году около 12 тысяч учеников поступили в заведения высшего образования на территории Украины.

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Об этом рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в интервью Трибун. Она отметила, что все дети продолжают обучение по украинской программе при всех угрозах. По ее словам, такое онлайн-образование может стать опасным как для школьников, так и для их родителей.

"Часто дети имеют отдельный телефон для выхода на уроки, не включают камеру во время занятий, вынуждены посещать занятия после уроков в школах в оккупации. Очевидно, из-за соответствующей нагрузки и стресса качество полученного образования несопоставимо с тем, которое было до начала полномасштабного вторжения" , – говорит Рашевская.

Напомним, информацию об абитуриентах с ВОТ шифровали во время вступительной кампании-2024. Это делается для гарантий безопасности соискателей образования. Таким образом, удалось избежать возможных рисков и сделать процесс вступления спокойным для абитуриентов с ВОТ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускники украинских школ, которые находятся на временно оккупированных территориях , поступали в украинские вузы по собеседованию.

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