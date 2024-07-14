С 6 лет путешествуют сами, остаются дома и не спрашивают разрешения: как воспитывают детей в Норвегии

В Норвегии особый подход к воспитанию детей, основанный на доверии. В частности, ребята с детства приучаются к самостоятельности и не спрашивают разрешения, чтобы куда-то уйти. Малыши здесь всегда ответственны и сами планируют свои развлечения с друзьями.

Дети сами готовят себе еду, когда возвращаются со школы, а кое-кому на день рождения могут подарить кухонный нож. Главное условие – чтобы ребята не проводили время за экранами, передает The Guardian.

Да, здесь не удивительно, когда шестилетний ребенок сам будет ехать из одного конца страны в другой, чтобы посетить одного из родителей, если они разведены.

Дома школьники могут находиться несколько часов, когда они готовят еду, делают домашнее задание или занимаются своими хобби.

В этой стране родители не станут менять школу, чтобы ребенок учился ближе к своему дому. С первого класса ученик может производить несколько пересадок транспортом, чтобы добраться на уроки и вернуться назад. И это никого не удивляет. С шести лет каждый ребенок имеет свой ключ, который они обычно носят на веревке.

Куратор и историк Мэтте Твейт рассказывает, что норвежские мальчики и девочки не рассказывают родителям, что они делают и не спрашивают разрешения, ведь здесь принято доверять сыновьям и дочерям в принятии правильных решений. Малыши просто занимаются своими делами.

К тому же, в отличие от других стран, у детей нет смарт-часов или телефонов, чтобы можно было отследить, где именно они находятся – все строится на доверии. По мнению родителей, если за малышами следить, у них будет появляться притворное чувство свободы.

Неудачи – немаловажная часть норвежского родительства. Дети здесь наслаждаются свободой совершать ошибки, но учатся на них.

Профессор психического здоровья детей Вилли-Торе Морх рассказывает, что многие страны воспитывали детей по советам Бенджамина Спока, но в Норвегии пользовались советами психолога Осе Груди Скард.

"Она решительно выступала против стиля воспитания, ориентированного на наказание, зато учила родителей смотреть на вещи с точки зрения ребенка, спрашивать: что чувствует ребенок в этой ситуации? Что теперь понимает ребенок? Как помочь ребенку понять, что происходит? Как поддержать ребенка в этой ситуации?", – делится Морх.

Кроме того, таких методов воспитания придерживаются и в детских садах. Когда дети проводят время на улице, воспитатели поощряют малышей преодолевать препятствия, лазить по скалам и ходить по рядовой местности.

"Это улучшает моторику детей, и мы видим, что они становятся сильнее и независимее. Иногда они падают и, возможно, травмируются, но персонал их утешает, и через некоторое время мы можем поощрить их попробовать еще раз", – рассказывает одна из работниц дошкольного учебного заведения.

Привитие многих навыков с детства помогает воспитать независимость и повышает уверенность. Таким образом, в подростковом возрасте ребята становятся зрелыми, стойкими и обоснованными и взрослыми.

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