'С каких пор числовой луч начинается с 1, а не с 0?' Странный ляп в тетради НУШ 'Я досліджую світ' взбудоражил сеть

Сеть взбудоражила странная ошибка в печатной тетради "Я досліджую світ" по программе Новая украинская школа (НУШ). В задании нарисован числовой отрезок, который начинается с единицы, а не с нуля.

На этот ляп обратила внимание пользователь социальной сети Threads с никнеймом m_yzvtsk. По ее словам, к ней пришел ребенок с вопросом, как правильно посчитать.

В комментариях мнения пользователей разделились. Большинство подтверждают наличие ошибки, однако некоторые называют ее очень серьезной, а некоторые считают, что это опечатка, и стоит просто объяснить ребенку с помощью линейки, как решить это задание.

"Потому что это не линейка, а числовой ряд. Поэтому может начинаться с любого числа", "Мне кажется, цифры там не как точка отсчета, а как нумерация отрезков. Но цифры немного "съехали" при печати в типографии, или при создании макета", – пишут те, кто считают это опечаткой.

Однако есть и те пользователи, которые поддерживают возмущение автора, и указывают на то, что такие "опечатки" в учебниках встречаются довольно часто и странно, что Министерство образования и науки Украины вообще их утверждает. Также пишут о том, что стоит на такие ошибки обращать внимание авторов учебников.

"Я бы после такого бы написал автору учебника. Очень грубая ошибка", – пишет один из пользователей.

