С корабля на бал. Кандидатка на должность директора гимназии в Запорожье пришла на защиту стратегии в свадебном платье

В Запорожье кандидатка на должность директора школы пришла на защиту стратегии развития школ в свадебном платье. Через час после конкурса педагог должна была выйти замуж.

Об этом сообщил заместитель мэра Запорожья Сергей Белов на своей личной странице в Facebook. Женщина защитила свой проект стратегии развития учебного заведения и поспешила на свой личный праздник.

"Мне кажется, в этой истории очень многое о сегодняшнем Запорожье. Город у линии фронта. Но мы влюбляемся, женимся, строим планы, думаем о развитии наших школ и берем на себя ответственность за будущее. Это и есть уверенность в завтрашнем дне. И абсолютная вера в ВСУ", – написал чиновник.

Украинцев поразил поступок педагога. Многие обратили внимание, что она не только отстояла стратегию, но и веру в будущее. А кто-то пошутил, что фраза "с корабля на бал" заиграла новыми красками.

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