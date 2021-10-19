С точностью до наоборот: в Чернигове хотят перенести каникулы на ноябрь

В Чернигове могут перенести осенние каникулы. Но не так, как в других регионах – там думают подвинуть отдых школьников вперед.

Начальник управления образования горсовета Василий Билогура предложил дать каникулам старт с ноября. Он хочет дать возможность школьникам еще неделю поучиться в обычном режиме, сообщает Суспільне.

Школьники Чернигова не пошли на осенний отдых досрочно, как рекомендовало Министерство образования и науки – с 18 октября. Но каникулы там все равно еще могут перенести. Правда, вперед – с 1 ноября.

Такое предложение выдвинул начальник управления образования Василий Билогура на совещании в горсовете. По его мнению, таким образом школьники смогут еще одну неделю поучиться в обычном режиме.

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Билогура прогнозирует, что именно с 1 ноября в городе могут ввести локдаун. И дети с каникул не вернутся в школы, а останутся дома.

"Есть предложение, учитывая эпидситуации, в среду или четверг рассмотреть возможность продлить обучение еще на неделю", – сказал Василий Билогура.

Чиновник также сообщил, что сейчас в городе:

COVID-19 болеют 22 школьника;

16 классов находятся на самоизоляции – это 496 детей.

Он также отметил, что в "красной" зоне работать в офлайн-режиме могут только школы, где привились от коронавируса все 100% их сотрудников. В Чернигове же этот показатель сейчас – на уровне 84%.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко поручил опросить не менее 2000 родителей по всем классам на тему переноса каникул и объявить их дату не позднее четверга, 22 октября.

В Чернигове, по данным на сайте горсовета, за прошедшую неделю ситуация с COVID-19 такая:

заболели 665 человек;

выздоровели 294 человека;

госпитализировали 153 человека;

умерли 15 человек;

загруженность коек больными COVID-19 на 19 октября составляет 93,2%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

13 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что МОН поддерживает рекомендацию МЗ и Госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переносе осенних каникул на неделю раньше – с 18 октября. Министр отметил, что окончательное решение за педсоветами каждой отдельной школы. Но призвал все-таки прислушаться к рекомендации и перенести каникулы.