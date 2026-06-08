Садики в Украине стремительно пустеют: где ситуация с детьми самая критическая

Украинские детские сады продолжают терять воспитанников. Сокращение количества детей в дошкольных учебных заведениях происходит как в абсолютных цифрах, так и по количеству воспитанников в группах.

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Чтобы оценить масштаб изменений, редакция "Вчися.Медіа" направила информационные запросы в административные центры областей. В них просили предоставить данные про количество коммунальных детсадов, их вместимость, фактическое количество воспитанников и среднюю наполняемость групп. Самой сложной по совокупности двух показателей – сокращения количества детей с 2022 года и средней наполняемости групп – является ситуация в Одессе, Харькове и Запорожье.

Всего ответы на запросы прислали 13 областных центров. В Донецке и Луганске сообщили, что учреждения дошкольного образования не работают из-за временной оккупации. Общая картина свидетельствует о том, что в большинстве городов количество детей в садиках существенно уменьшилось по сравнению с 2022 годом.

Где ситуация наихудшая

Одесса

В Одессе работают 137 детсадов и 4 дошкольных подразделения при школах. Общая проектная вместимость – 20 460 мест. При этом по состоянию на 2026 год в садах обучается 15 814 детей.

Динамика свидетельствует – количество воспитанников одесских детсадов за последние годы сократилось почти вдвое:

2022 – 28 898 детей

2023 – 22 703

2024 – 20 041

2025 – 17 167

2026 – 15 814

Падение составляет более 13 тысяч детей, а средняя наполняемость групп снизилась до 16 воспитанников.

Харьков

В городе функционируют 205 учреждений дошкольного образования и 3 дошкольных подразделения при школах. Вместимость – 34 151 место. При этом в 2025-2026 учебном году здесь учится 23 703 ребенка.

Динамика:

2022/2023 – 33 634

2023/2024 – 30 441

2024/2025 – 26 588

2025/2026 – 23 703

Сокращение составляет почти 10 тысяч детей, средняя наполняемость групп – 17 детей.

Запорожье

В городе работают 14 детсадов и 22 дошкольных подразделения. Суммарная вместимость – 20 785 мест. При этом по состоянию на текущий учебный год здесь учится лишь 12 678 детей.

Динамика:

2022/2023 – 18 065

2023/2024 – 16 636

2024/2025 – 14 838

2025/2026 – 12 678

Средняя наполняемость групп – от 15 до 20 детей в зависимости от возраста.

Города со стабильным, но заметным спадом

Днепр

В городе сейчас функционирует 177 учреждений дошкольного образования суммарной вместимостью 25 883 места. Но количество воспитанников продолжает стремительно падать. На 2025-2026 учебный год оно составляет 17 552 ребенка. По сравнению с 2022 годом – это минус более 10 тысяч воспитанников. Средняя наполняемость групп – 17 детей.

Житомир

В Житомире сейчас работают 44 сада и 1 дошкольное подразделение. Их вместимость – 8922 места, но по состоянию на сейчас в них учится 7299 детей.

Динамика:

2022 – 11 274

2023 – 9416

2024 – 9120

2025 – 8067

2026 – 7299

Львов

Львов обеспечивает работу 121 заведения дошкольного образования. Вместимость – 17 990 мест. При этом количество детей превышает этот показатель – в 2026 году львовские детсады имеют 20 135 детей.

Динамика:

2022 – 25 050

2023 – 22 074

2024 – 21 068

2025 – 20 071

2026 – 20 135

Несмотря на общее снижение за годы, в 2026 году зафиксирован незначительный рост количества детей в детсадах. Средняя наполняемость групп во Львове – 21 ребенок.

Другие города

Винница

Всего 61 заведение. Вместимость – 11 697 мест. В 2026 году – около 14 200 детей.

Динамика:

2022 – 18 315

2023 – 17 790

2024 – 17 224

2025 – 16 290

2026 – 14 200

Средняя наполняемость групп – 24 ребенка.

Ровно

Всего 39 садов и 3 подразделения. Вместимость – 10 037 мест. В 2026 году обучается 8464 ребенка.

Динамика:

2022 – 9860

2023 – 9468

2024 – 8976

2025 – 8444

2026 – 8464

Чернигов

Всего 43 заведения. Вместимость – 11 770 мест. В 2026 году – 6320 детей.

Динамика:

2022 – 6500

2023 – 6720

2024 – 6548

2025 – 6176

2026 – 6320

Средняя наполняемость групп – от 14 до 18 детей, в специальных группах – до 11 детей.

Луцк

Всего 50 садов. Вместимость – 7887 мест. В 2026 году – 8260 детей. А в 2022 году было 9406 детей. Средняя наполняемость групп – 20 детей

В Министерстве образования и науки ранее отмечали, что снижение наполняемости детсадов создает риски оптимизации сети и сокращения персонала. Чтобы этого избежать, предлагают расширять форматы дошкольных услуг, в частности через центры педагогического партнерства и ясельные группы для детей до одного года.

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