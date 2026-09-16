Самая длинная скороговорка в мире. 11-летняя школьница установила рекорд: кто такая Кира Касинец и как ей это удалось. Видео

11-летняя Кира Касинец из Ужгорода установила мировой рекорд по скороречию. На сцене шоу "Украина ищет таланты" девочка наизусть прочитала текст из 1328 слов и 2780 слогов за 7 минут 35 секунд.

Об этом сообщило издание "Детектор.Медиа". Результат зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины в категории "Самая длинная скороговорка среди славянских языков, воспроизведенная наизусть ребенком на украинском языке". Подтверждение Кира получила на сцене телевизионного шоу. Свой первый рекорд Кира посвятила ВСУ (Вооруженным силам Украины) и использовала выступление для привлечения внимания к сбору средств.

"Первый рекорд был моей мечтой, а мировой – стал ее воплощением. Но я хочу, чтобы эти 1328 слов стали не только моим личным достижением, но и помогли кому-то сделать свой шаг вперед", — рассказала девочка.

Для нее это не первый рекорд по скороговорам: три года назад, когда ей было 8 лет, она установила национальный рекорд – продекламировала наизусть скороговорку из 1035 слов за 6 минут 23,95 секунды.

К новому рекорду Кира готовилась несколько месяцев. Сам текст школьница выучила довольно быстро, а вот больше всего времени ушло на артикуляцию, четкое произношение каждого слова и отработку скорости. Одной из главных задач было не пропустить ни одного слова во время декламации в быстром темпе.

Способности девочки к запоминанию и декламации родители заметили еще в раннем детстве. С 4 лет Кира начала заучивать наизусть и декламировать стихи украинских авторов и авторок. Среди ее любимых поэтов – Лина Костенко. В 2023 году школьница создала авторский видеопроект "Лина Костенко: ответ каждому", а также фильм-посвящение Кузьме "Скрябину". Под псевдонимом Lady Kira она выпустила несколько песен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что двое школьников установили рекорд Украины по знанию английского языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!