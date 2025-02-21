Самый строгий директор школы в Великобритании сделала предупреждение относительно ИИ: дети станут тупее

Анна Боклажук
Моя Школа
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Самый строгий директор школы в Великобритании сделала предупреждение относительно ИИ: дети станут тупее

Самый строгий директор школы в Великобритании Кэтрин Бирбалсингх считает, что искусственный интеллект навредит развитию детей. По ее мнению, использование ИИ в школах может снизить интерес к урокам.

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Как пишет The Telegraph, это мнение она высказала на конференции в восточном Лондоне, где обсуждалось использование ИИ в начальных школах. Министерство образования намерено применять его для проверки навыков чтения в рамках планов правительства по уменьшению нагрузки на учителей.

Согласно идее, искусственный интеллект будет слушать читающих с экрана учеников и предоставлять обратную связь учителям. Разработчики утверждают, что это может снизить нагрузку на оценку навыков чтения на 93 процента.

Самый строгий директор школы в Великобритании сделала предупреждение относительно ИИ: дети станут тупее

Однако Кэтрин Бирбалсингх, которая руководит общественной школой Михаэла на северо-западе Лондона, считает, что такое использование технологий может навредить детям.

"Ваш мозг запоминает вещи, если вы их записываете, если вы их читаете. Причина, почему наши дети такие грамотные, заключается в том, что они много читают и пишут в классе. Если же информацию видеть только на экране, они просто не запомнят так много", – объясняет она свое мнение и добавляет, что такой способ представления информации фактически снижает внимание, что является разрушающим для детей.

Самый строгий директор школы в Великобритании сделала предупреждение относительно ИИ: дети станут тупее

По ее словам, она настоятельно рекомендует родителям ее учеников вообще не давать детям смартфоны. "Очевидно, что смартфоны не разрешены в школе, но мы действительно советуем семьям просто не давать детям смартфоны вообще", – говорит директор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о школе в Великобритании, которая перешла на 4-дневное обучение. В результате дети стали более счастливыми и менее уставшими.

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