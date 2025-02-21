Самый строгий директор школы в Великобритании сделала предупреждение относительно ИИ: дети станут тупее

Самый строгий директор школы в Великобритании Кэтрин Бирбалсингх считает, что искусственный интеллект навредит развитию детей. По ее мнению, использование ИИ в школах может снизить интерес к урокам.

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Как пишет The Telegraph, это мнение она высказала на конференции в восточном Лондоне, где обсуждалось использование ИИ в начальных школах. Министерство образования намерено применять его для проверки навыков чтения в рамках планов правительства по уменьшению нагрузки на учителей.

Согласно идее, искусственный интеллект будет слушать читающих с экрана учеников и предоставлять обратную связь учителям. Разработчики утверждают, что это может снизить нагрузку на оценку навыков чтения на 93 процента.

Однако Кэтрин Бирбалсингх, которая руководит общественной школой Михаэла на северо-западе Лондона, считает, что такое использование технологий может навредить детям.

"Ваш мозг запоминает вещи, если вы их записываете, если вы их читаете. Причина, почему наши дети такие грамотные, заключается в том, что они много читают и пишут в классе. Если же информацию видеть только на экране, они просто не запомнят так много", – объясняет она свое мнение и добавляет, что такой способ представления информации фактически снижает внимание, что является разрушающим для детей.

По ее словам, она настоятельно рекомендует родителям ее учеников вообще не давать детям смартфоны. "Очевидно, что смартфоны не разрешены в школе, но мы действительно советуем семьям просто не давать детям смартфоны вообще", – говорит директор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о школе в Великобритании, которая перешла на 4-дневное обучение. В результате дети стали более счастливыми и менее уставшими.

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