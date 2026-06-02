'Самое крутое поколение!' Родители выпускников 2026 в спортивках и цветных лосинах зажгли сеть танцем в стиле 90-х

Украинцев поразил танец родителей выпускников 2026 на последнем звонке в городе Коростень (Житомирская область). Взрослые нарядились в одежду из 90-х: яркие спортивные костюмы, лосины и короткие юбки.

Сообщение появилось в TikTok и собрало более 800 тысяч просмотров. Родители танцевали под композицию американского певца Vanilla Ice "Ice Ice Baby" и Madonna "Hung Up". Большинство пользователей сети подчеркивали синхронность родителей в танце.

В то же время многие выразили уважение к родителям, которые решили исполнить танец для своих детей. Некоторые удивлялись, что у поколения 90-х уже дети – выпускники.

"Отцам отдельно ++. Супер".

"За постановку танца браво. Балдею от такого".

"Синхрон – отдельный вид крутости. Все так классно выглядят, что это будто старшие классы, а не родители. Респект каждому".

"Респект! Недаром во времена нашей учебы на школьных концертах нас заставляли показывать аэробические танцы под современную на то время танцевальную музыку".

"Как это классно, ностальгия... Получается у детей 90-х уже дети выпускники".

