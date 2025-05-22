Самое легкое задание НМТ по украинскому языку, которое добавит 10 баллов: репетитор дала совет абитуриентам, как выбрать правильный ответ

Репетитор по украинскому языку и литературе дала советы абитуриентам, как можно выполнить задание на национальном мультипредметном тесте без правил и получить за это 10 баллов. Педагог предложила найти в тесте тире в сложносочиненном предложении.

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В заметке в TikTok учительница объясняет, что когда в задании после тире стоит "и" – это будет тире в сложносочиненном предложении. Если же вместо тире можно подставить "це" или в предложении после тире уже идут слова "це/то/ось/значить", то это будет тире между подлежащим и сказуемым. Таким образом, слева от "це" будет подлежащее, а справа – сказуемое.

"Самый легкий текст на НМТ, который можно выполнить без правил, а он вам принесет 10 баллов. Если вы видите в таком формате тестов тире, а после него стоит "і", это тире в сложносочиненном предложении. Если вместо тире вы можете подставить "це" или в предложении после тире уже идут "це/то/ось/значить" – это тире между подлежащим и сказуемым. В таком случае слева от "це" у вас будет подлежащее, а справа – сказуемое", – объясняет репетитор.

В задании, которое предложила педагог, правильным вариантом является "Г".

Далее она ознакомила с вариантом, где надо найти приложение. Учительница объяснила, что это как бы синоним к какому-то слову, его другое название.

"Например "За вікном вагона мерехтіли далекі вогники сіл – теплі земні зірки". Теплі земні зірки – это и есть наше приложение. Это как бы объяснение, как бы синонимы к "далекие огоньки сел", – рассказывает репетитор.

Далее она перешла к заданиям с однородными членами предложения. Так, это должен быть перечень или пара слов, после которых стоит обобщающее слово. Например, это может быть слово "все".

"Например, на реке, в лесу, на поле – а дальше идет обобщающее слово. Такое слово, которым можно заменить перечень", – объясняет педагог.

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