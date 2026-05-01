'Самое слабое место в документе – ребенок'. Игорь Ликарчук объяснил, что не так с безопасностью в школах Украины

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук раскритиковал государственный документ о безопасности в школах, назвав его "типичным управленческим произведением", оторванным от реальности. По его мнению, законопроект перекладывает всю ответственность на плечи педагогов и директоров.

Образовательный эксперт считает, чтопредложенный документ не создает реальной системы защиты, а лишь имитирует ее через бюрократические процедуры. В частности, он отмечает, что в норме отсутствуют сценарии вероятных рисков, четкие поведенческие алгоритмы для учителей и родителей, а также инструкции, как научить школьников распознавать опасность и действовать без паники. В заметке в Facebook Ликарчук подчеркивает, что авторы документа приравняли защищенность ребенка к наличию турникета и подписи в журнале, проигнорировав развитие культуры безопасности.

"Нет культуры безопасности, ни сценариев риска, ни поведенческих алгоритмов для детей, учителей, родителей. Есть турникет, журнал, ответственное лицо – и считается, что безопасность обеспечена. Самое слабое место в документе – ребенок. В документе ребенок почти не субъект безопасности, а объект пропуска, надзора и информирования. Нет главного: как научить детей действовать, распознавать опасность, сообщать, не бояться, не паниковать", – написал образовательный эксперт.

Он отмечает, что государство в очередной раз выбрало перекладывание ответственности на учителей или других работников учебного заведения. В то же время, наказание для нарушителя не предусмотрено документом. На практике это означает, что роль "охранника" будет выполнять дежурный педагог или уборщица, которые не имеют ни полномочий, ни средств для выявления запрещенных предметов.

Напомним, Министерство образования и науки утвердило новые правила безопасности для школ. Следовательно, в учебное заведение в рабочее время беспрепятственно могут заходить руководитель и его заместители, учителя и работники школы, люди, привлеченные к образовательному процессу. В нерабочее – даже им нужно письменное разрешение директора. В то же время, родители могут посещать школу по ее установленным правилам.

В школу не будут пускать людей в состоянии опьянения, с опасными предметами, с животными (исключение собаки-поводыри). Согласно рекомендациям МОН, каждая школа теперь должна создать свои правила доступа. Соответствующие условия предусмотрены приказом № 243 от 11.02.2026 "Типовые правила доступа и пребывания участников образовательного процесса и других лиц на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования".

