Самой старшей студентке – 81 год, самому старшему студенту – 89: что известно об 'Университете третьего возраста' в Кропивницком

В университете Третьего возраста "Натхнення", который расположен в Кропивницком учится более полутысячи соискателей образования. Самой старшей студентке – 81 год, самому старшему студенту – 89. Ученики посещают занятия по истории, психологии, философии, информатики, польского языка, а также уроки хореографии. Обучение для них бесплатное.

Об этом рассказала руководитель университета Фаина Позднякова в интервью Суспільному. По ее словам, все студенты очень активны и преданно относятся к учебе. Кроме того, соискатели образования также ходят в театры и музеи, а также занимаются скандинавской ходьбой. Посещают занятия люди от 45 до 89 лет.

"Они сюда приходят и оживают. Начинают себя совсем по другому вести. Они ходят и в театр, и в музеи. Для них это жизнь и для меня, пожалуй, это жизнь, потому что я полностью им отдаюсь и хочу, чтобы у них все было хорошо. Они очень активны, хотят учиться и отдаются этому делу. Они не просто ходят чтобы прийти, а преданно очень к этому относятся", – рассказала Позднякова.

Анна Сорока – самая старшая среди женщин. Она закончила педагогическое училище в 19 лет, затем заочно пединститут и работала в школе. Университет Третьего возраста посещает пять лет трижды в неделю: ходит на занятия по украинскому языку, истории и психологии.

"Я не чувствую, что я самая старшая, мне кажется, что я такая же как и все. Если бы я сидела дома, мне бы показалось, что я совсем старая. Этот университет – это продолжение нашего возраста. Мы сюда идем с приподнятым настроением, прихорашиваемся, красиво одеваемся. Приходим сюда, общаемся. Для нашего возраста общение это лучшее, что есть", – делится Сорока.

Среди мужчин – самый старший Альберт Соломко. Ему 89 лет. Он работал участковым милиционером, матросом, директором дома культуры, юридическим консультантом. Он один из студентов, который пришел на занятия с первых дней работы университета и учится здесь восьмой год. Он любит уроки по истории, философии и психологии. Ходит в заведение, потому что из-за смерти друга чувствует себя грустно.

"Если доживу до 12 февраля мне исполнится 90 лет. Прихожу сюда, потому что жена умерла, стало очень грустно. Посещение университета дает возможность быть в обществе, чувствовать, что я не одинок, что рядом со мной есть другие люди", – делится Соломко.

Преподавательница кафедры психологического здоровья и развития личности Людмила Калашникова рассказала, что работать с такими студентами интересно, они не пропускают занятия. Благодаря этому заведению создалось сообщество, где люди хотят заниматься саморазвитием, самосовершенствованием, они общаются и поддерживают друг друга.

Университет Третьего возраста открылся 6 октября 2014 года. Целью заведения является внедрение и практическая реализация принципа обучения на протяжении всей жизни и помогает пережить людям, вышедшим на пенсию, переход от одного образа жизни к другому. Он работает на базе Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко.

