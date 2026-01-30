Самостоятельная работа со 'счастливым билетом'. Учительница покорила сеть видео, как мотивирует слабых учеников

Учительница украинского языка и литературы покорила сеть своей идеей самостоятельной работы для 5 класса со "счастливым билетом". Среди вариантов, которые ученики вытягивали себе самостоятельно, были несколько тех, где счастливчик бонусом получал 6 баллов.

Видео дня

В видео, которое педагог Лиля Романовна опубликовала в социальной сети TikTok, она показала, что все задания были напечатаны на цветных листочках, а один был белым. Тот, кому он достался, сразу видит надпись "Это счастливый билет. Ты сегодня счастливый ученик. Поздравляю".

Ролик собрал более 100 тысяч просмотров, в комментариях учительнице пишут, что это замечательная идея. Некоторые пользователи спрашивают не вредит ли это проверке знаний, ведь ученик, который вытащил "счастливый билет" не покажет своей работой, усвоил ли он материал. Однако учительница объясняет, что это только самостоятельная, которые она дает детям довольно часто. А знания проверить можно на контрольной. К тому же такие бонусные шансы получить лучшую оценку мотивируют учеников.

Также педагог опубликовала видео, где она объясняет детям, какую самостоятельную они будут писать. Никто из них не предупрежден, что там будет "счастливый билет". Учительница лишь просит не выказывать свои эмоции, а тихонько работать над заданием до конца урока.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Руслан Цыганков рассмешил сеть видео, в котором ребята-подростки 2000-х узнают себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!