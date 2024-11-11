Самые опасные вкусности для детей дошкольного возраста: никогда не давайте этого им без присмотра

Детям до 4-5 лет сложно справляться с определенными видами пищи. Особенно с теми продуктами, которые могут вызвать удушье. Поэтому некоторая еда для таких детей может быть достаточно опасной.

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О том, какие продукты детям школьного возраста нужно давать под наблюдением, рассказала нутрициолог Валерия Варницкая (valeriia kids.nutrition) на своей странице в Instagram. В списке есть еда, которую многие родители считают достаточно безопасной.

1. Твердые конфеты и леденцы – особенно круглой формы, которые могут легко застрять в дыхательных путях.

2. Липкие, тягучие сладости – ирис, маршмелоу, желейки, жесткая пастила, батончики типа "Сникерс" – они прилипают к горлу, усложняя глотание.

3. Цельные орехи и сухофрукты – из-за размера и текстуры они могут застрять в горле.

4. Шоколад и батончики с целыми орехами – жесткие кусочки могут легко попасть в дыхательные пути.

5. Попкорн – маленькие и жесткие частицы легко застревают в горле.

6. Ореховая паста – особенно опасно давать с ложки или толстым слоем на хлеб, ведь она прилипучая и может блокировать дыхание.

8. Сосиски – особенно цельные, не разрезанные вдоль, имеют округлую форму, представляющую риск для маленьких детей.

9. Сыр большими кусочками – кубики или кусочки могут застрять в горле.

10. Твердые чипсы, крекеры, баранки, сухарики – могут поцарапать ротовую полость, пищевод и вызвать вдыхание крошек.

11. Жевательная резинка – липкая и может блокировать дыхательные пути при случайном вдыхании.

Важно помнить: риск удушья увеличивается, если ребенок двигается, бегает или прыгает с пищей во рту. Это не полный перечень опасных продуктов, но он охватывает самое распространенное популярное лакомство.

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