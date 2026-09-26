Самые сложные вопросы НМТ 2026 по истории: на каких темах абитуриенты теряли больше всего баллов

В 2026 году более 1200 абитуриентов так и не смогли набрать проходной балл НМТ по истории Украины. Репетитор Настя Богданович разобрала семь заданий теста, на которых абитуриенты чаще всего проваливались, чтобы следующие выпускники не повторяли тех же ошибок.

Разбор сложных вопросов преподавательница опубликовала у себя в TikTok. Она призвала будущих выпускников особо обратить внимание на эти темы при подготовке к НМТ-2027.

В первом задании абитуриентам показывали изображение знаменитой золотой скифской пекторали. Чтобы легко запомнить ее происхождение, достаточно простой ассоциации: это массивное и дорогое украшение было найдено в кургане "Толстая Могила". Название кургана как будто намекает на "толстую" ценность самой находки.

Во втором вопросе нужно было опознать киевского князя по подсказкам из исторических источников. В отрывке речь шла о походах на Византию в 941 и 944 годах и трагической гибели на соседних землях, описанной в "Повести временных лет". Здесь однозначно подходит князь Игорь (вариант В).

Далее абитуриентам предлагалось определить гравюру, подтверждающую визит художника в Луцк. Правильным ответом был вариант В с изображением Луцкого замка. Многие участники ошибочно выбрали вариант Г, однако на нем был изображён Подгорецкий замок, расположенный во Львовской области и не имеющий никакого отношения к Луцку.

Четвертая задача касалась социально-экономической истории, а именно характеристик фильваркового хозяйства. Поскольку фильварки основывались на труде закрепощенных крестьян, для их описания подходит панщина (отработка ренты трудом). Многие ошибочно выбрали "полюдье", путая систему фильварков с древнерусским процессом сбора дани князьями с покоренных племён.

В пятом вопросе спрашивали о десятилетии "Золотого покоя" в истории Речи Посполитой. Здесь важно помнить, что этот "покой" был последним перед великим взрывом, а значит, его конечной точкой стало начало национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого.

Шестое задание касалось специального выпуска журнала о "Речи Посполитой Трех Народов". Речь шла о Гадяцком договоре 1658 года (вариант Б), согласно которому Гетманщина Ивана Выговского должна была войти в состав Речи Посполитой как третий равноправный субъект. Распространенной ошибкой стал выбор "Вечного мира" 1686 года (вариант Г), однако это соглашение просто разделило украинские земли пополам между Польшей и Московией по Днепру, и ни о каком "третьем народе" или учете наших интересов там вообще не шла речь.

В заключение абитуриентам был предложен отрывок о "челобитных", которые наказной гетман писал царю якобы от имени всего народа. Главными маркерами здесь являются сами жалобы-челобитные и фигура наказного гетмана: речь идет о Коломацких петициях Павла Полуботка (вариант Г), за которые Петр I впоследствии заключил его в Петропавловскую крепость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, по каким предметам на НМТ в этом году абитуриенты показали худшие результаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!