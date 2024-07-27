Самый молодой педагог в лицее. 25-летний учитель истории из Прикарпатья стал звездой TikTok: ученики в восторге

25-летний учитель истории, который преподает в лицее города Калуш Ивано-Франковской области, обучает школьников не только по учебникам, но и собирает сотни тысяч просмотров с учебных видео в ТікТок. Павел Юрчишин – самый молодой среди педагогов в учебном заведении.

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Школьники в восторге от уроков, уверяя, что учитель истории прекрасно и понятно излагает предмет. В интервью "Суспільному" Юрчишин уверяет, что пытается каждое занятие сделать интересным, чтобы дети могли запомнить материал.

"Учителем сейчас быть действительно сложно, но очень интересно, если тебе нравится работать с детьми. Когда ребенок ничего не знает, а тут он что-то запомнил, еще и заинтересовался. Приходит к тебе на перемене, вынимает какую-то монету, говорит: "Смотрите , я дома нашла". Показывает какой-то камешек, похожий на стрелу древнего человека", – делится педагог.

В то же время школьники рассказывают, что не только смотрят соцсети учителя, но и участвуют в съемках. Ученики уверяют, что Павел Владимирович стал для них родным.

"Мы не только подписались и смотрим его TikTok, но и участвуем в съемках как массовка, как главные герои видео. Для нас Павел Владимирович – родной. Мы каждый день его видим, у нас каждый день с ним уроки. Прекрасно преподает. Все ясно, нет "воды", – делится одна из учениц.

По словам Юрчишина, для того чтобы профессия учителя была популярной, а педагоги имели авторитет среди учеников, одного желания работать в школе недостаточно. Он отмечает, что важную роль играет финансовая сторона в этом вопросе.

В частности, если ученики будут видеть, что в школе работают успешные и радостные люди, любящие свою работу, то дети сами захотят становиться такими же.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как молодой учитель опоздал на урок и поразил учеников стихом.

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