Саванна: климат и интересные факты

Саванна – это тропическая степь, где высокие травы сочетаются с одиночными или группами деревьев или кустарников. Саванна имеет два цвета: зеленый в сезон дождей и желто-бурый в сухой сезон, когда деревья сбрасывают листья.

Земледелие уничтожило большую часть саванны. Если случается переувлажнение, трава не отрастает, и саванна может превратиться в пустыню. В Африке пустыня Сахара расширяется в саванну со скоростью 50 км в год. Более об Африке вы сможете узнать во время онлайн урока "Африка" по географии за 10 класс.

Характеристика саванны

Саванна – это извилистые луга с редкими или группами деревьев, кустарников. Саванны имеют два четкие времени года относительно осадков. Летом начинается сезон дождей – выпадает не менее 60 мм осадков в месяц, а зимой – сухой сезон – выпасть может лишь несколько мм дождя.

Саванна остается достаточно теплой круглый год. Иногда случается холодный климат во время засушливого периода, но в сезон дождей тепло и влажно.

Саванны, как правило, встречаются между пустыней и дождевыми лесами. В основном они расположены вблизи экватора.

Самая большая саванна расположена в Африке. Почти половина континента Африки покрыта лугами саванн. Другие основные саванны расположены в Южной Америке, Индии и на севере Австралии.

Животные в саванне

Одной из наиболее впечатляющих памятников природы являются животные саванны. Поскольку саванна настолько богата травами и деревьями, много крупных травоядных животных здесь живут и собираются в большие стада: носороги, антилопы, зебры, жирафы, слоны, страусы, газели и буйволы. Конечно, там, где много травоядных животных, там должны быть хищники. За стадами кочуют такие хищники: львы, гепарды, шакалы, гиены.

Травоядные животные разработали способы избежания хищников. Например, газель и страус используют скорость, чтобы попытаться опередить хищников. Жираф с помощью своей высоты может заметить хищников издалека, а слон использует свои размеры и силу сдвига, чтобы удержать их подальше.

В то же время хищники саванны адаптировали собственные особые навыки. Гепард – это самое быстрое сухопутное животное и может бегать до 100 км в час, чтобы поймать свою добычу. Другие животные, как львы и гиены, охотятся группами и отлавливают слабых животных из стада.

Также в саванне живет самая большая нелетающая птица – африканский страус, рост которого почти 3 м, а вес – 50-90 кг.

Африканский слон в саванне Наукозавр

Растения в саванне

Большинство саванн покрыта различными видами трав, включая лимонную траву, родос и бермудские травы. Есть также много деревьев, разбросанных у саванны: акации, баобаб и какао.

Растениям нужно иметь возможность пережить сухой сезон и засухи в саванне. Некоторые сохраняют воду и энергию в своих корнях, луковицах или стволах. Другие имеют корни, которые уходят глубоко в землю, чтобы достичь низкого стока воды.

Пожары в саванне

Во время засушливых сезонов пожар очищает старую мертвую траву и создает путь для нового роста. Большинство растений выживет, поскольку они имеют разветвленную корневую систему, которая позволяет им быстро отрастать после пожара. На деревьях есть густая кора, которая помогает им выживать.

Животные, как правило, могут убежать, чтобы избежать пожара. Некоторые закапываются глубоко в землю, чтобы выжить. Насекомые, как правило, погибают миллионами на пожаре, но это обеспечивает пир многим птицам и животным.

Интересные факты о саванне:

Многие животные мигрируют из саванны во время засушливого периода.

Африканская саванна может похвастаться крупнейшим сухопутным животным – слоном, и самым высоким – жирафом.

Дерево баобаба может жить тысячи лет.

Саванна имеет высокое биоразнообразие травоядных животных с любой природной зоны.

Многие животные в саванне имеют длинные ноги, что помогает им во время миграции на большие расстояния.

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