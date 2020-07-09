Савана: клімат і цікаві факти

Савана – це тропічний степ, де високі трави поєднуються з поодинокими чи групами дерев або чагарниками. Савана має два кольори: зелений у сезон дощів і жовто-бурий в сухий сезон, коли дерева скидають листя.

Землеробство знищило велику частину савани. Якщо трапляється перезволоження, трави не відростають, і савана може перетворитися на пустелю. В Африці пустеля Сахара розширюється в савану зі швидкістю 50 км на рік. Більше про Африку ви зможете дізнатися під час онлайн уроку "Африка" з географії за 10 клас.

Характеристика савани

Савана – це звивисті луки з поодинокими чи групами дерев, чагарників. Савани мають дві чіткі пори року щодо опадів. Влітку починається сезон дощів – випадає не менше 60 мм опадів на місяць, а взимку – сухий сезон – випасти може лише кілька мм дощу.

Савана залишається досить теплою цілий рік. Інколи трапляється холодніший клімат під час посушливого періоду, але у сезон дощів тепло і волого.

Савани, як правило, зустрічаються між пустелею і дощовими лісами. В основному вони розташовані поблизу екватора.

Найбільша савана розташована в Африці. Майже половина континенту Африки вкрита лугами саван. Інші основні савани розташовані в Південній Америці, Індії та на півночі Австралії.

Тварини в савані

Однією з найбільш вражаючих пам’яток природи є тварини африканської Савани. Оскільки савана настільки багата травами та деревами, багато великих травоїдних тварин тут живуть та збираються у великі стада: носороги, антилопи, зебри, жирафи, слони, страуси, газелі та буйволи. Звичайно, там, де багато травоїдних тварин, там повинні бути хижаки. За стадами кочують такі хижаки: леви, гепарди, шакали, гієни.

Травоїдні тварини розробили способи уникнення хижаків. Наприклад, газель і страус використовують швидкість, щоб спробувати випередити хижаків. Жирафа за допомогою своєї висоти може помітити хижаків здалеку, а слон використовує свої розміри та силу зсуву, щоб утримати їх подалі.

У той же час хижаки савани адаптували власні особливі навички. Гепард – це найшвидша сухопутна тварина і може бігати до 100 км на годину, щоб зловити свою здобич. Інші тварини, як леви та гієни, полюють групами і відловлюють слабших тварин зі стада.

Також у савані живе найбільший нелітаючий птах – африканський страус, зріст якого майже 3 м, а вага – 50-90 кг.

Африканський слон у савані Наукозавр

Рослини в савані

Більшість саван покрита різними видами трав, включаючи лимонну траву, родос та бермудські трави. Є також багато дерев, розкиданих біля савани: акації, баобаб і какао.

Рослинам потрібно мати можливість пережити сухий сезон і посуху в савані. Деякі зберігають воду та енергію у своїх коренях, цибулинах чи стовбурах. Інші мають коріння, які йдуть глибоко в землю, щоб досягти низького стоку води.

Пожежі в савані

Під час посушливих сезонів пожежі очищають стару мертву траву і створюють шлях для нового зростання. Більшість рослин виживе, оскільки вони мають розгалужену кореневу систему, яка дозволяє їм швидко відростати після пожежі. На деревах є густа кора, яка допомагає їм виживати.

Тварини, як правило, можуть тікати, щоб уникнути пожежі. Деякі закопуються глибоко в землю, щоб вижити. Комахи, як правило, гинуть мільйонами на пожежі, але це забезпечує бенкет багатьом птахам і тваринам.

Цікаві факти про савану:

Багато тварин мігрують із савани під час посушливого періоду.

Африканська савана може похвалитися найбільшою сухопутною твариною –слоном, і найвищою – жирафою.

Дерево баобаба може жити тисячі років.

Савана має найвище біорізноманіття травоїдних тварин із будь-якої природної зони.

Багато тварин у савані мають довгі ноги, що допомагає їм під час міграції на великі відстані.

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