Счет по пальцам помогает детям улучшить математические навыки на 40%: неожиданные результаты исследования

Использование счета на пальцах в решении математических заданий помогало увеличить количество правильных ответов на 40% – с 37 до 77-ми. В то же время дети, не пользовавшиеся таким подсчетом, показали худший результат.

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Такие выводы имеет исследование, результаты которого опубликованы в журнале Child Development. Во время него удалось выяснить, возможно ли научить этому навыку детей, не умеющих считать на пальцах, и приведет ли это к улучшению их математических навыков.

"Наши результаты чрезвычайно ценны, поскольку впервые мы даем конкретный ответ на давний вопрос о том, должны ли учителя специально учить детей использовать пальцы для решения задач сложения", – сказала одна из исследовательниц.

Ученые предполагают, что обучение способам счёта на пальцах поможет сократить неравенство среди детей в математике, поскольку она обеспечивает конкретный, физический метод понимания абстрактных числовых концепций.

В исследовании приняло участие 328 детей в возрасте 5 и 6 лет из детских садов во Франции. Ученики были избраны их воспитателями. У школьников было предварительное тестирование, двухнедельный учебный курс, итоговое тестирование сразу после курса и отсроченное тестирование.

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