У подростков, перестающих учить математику, уменьшается количество серого вещества в мозге: впечатляющие результаты исследования

Ученики, которые перестают уделять внимание изучению математики в подростковом возрасте, имеют меньшее количество серого вещества в мозге, которое является критически важным для когнитивного развития. Кроме того, отказ от уроков по этой дисциплине может влиять на память, обучение, рассуждение и решение проблем.

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Такими результатами поделились исследователи Оксфордского университета, сообщает The Guardian. В исследовании приняли участие более 130 студентов 14-18 лет.

Каждый из участников прошел сканирование мозга и когнитивную оценку, а через 19 месяцев имел наблюдение специалистов. Исследователи смогли выявить тех, кто изучал или не изучал математику после 16 лет, исходя из концентрации химических веществ в мозге каждого ученика.

Они также сообщили, что количество присутствующих химических веществ в мозге предусмотрело изменения в математических достижениях примерно через 19 месяцев, но не было отличий в уровнях присутствующих химических веществ до того, как подростки прекратили изучать математику.

"Наше исследование обеспечивает новый уровень биологического понимания влияния образования на развивающийся мозг и взаимного влияния биологии и образования. Пока неизвестно, как можно предотвратить это несоответствие или его долгосрочные последствия", – говорят ученые.

По их словам, выводы значимы, ведь школьники в Великобритании могут перестать изучать математику в 16 лет, в отличие от других стран мира.

Также исследователи отметили, что в связи с тем, что не каждый подросток любит математику, следует изучать альтернативы, которые дают такой же эффект. Например, обучение логике и соображениям, которые привлекают ту же область мозга, что и точная дисциплина.

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