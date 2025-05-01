Считайте игрушки, яблоки, ступеньки. 4 серьезные ошибки в обучении цифр и чисел

Репетитор и учительница начальной школы из Винницы Ольга Танаскова назвала 4 серьезные ошибки в обучении детей цифр и чисел. По ее словам, они замедляют развитие математических навыков.

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На своей странице в социальной сети Instagram эксперт объясняет, что важно не просто учить цифры, а добавлять практические упражнения: считать игрушки, ступени, яблоки. Ведь главное, не быстрота запоминания, а понимание, что она означает.

Красные флажки в обучении цифр и чисел

Обучение только на бумаге, без практики

По словам репетитора, чтобы сделать цифры реальными, нужно считать все, что окружает ребенка: предметы, цветы, игрушки.

Запоминание чисел без понимания их состава

Важно сразу объяснять ребенку, что одна цифра может состоять из нескольких. Например, 5 – это 4+1 или 2+3. Тогда в будущем ребенок легче будет воспринимать сложение и вычитание.

Цифры без понимания количества

Недостаточно, чтобы ребенок просто знал цифру. Он должен понимать количество соответствующих ей предметов.

Фокус на скорость, а не на понимание

"Разрешите ребенку подумать", – пишет Танаскова и добавляет, что важно сначала понимание, а затем темп.

Также репетитор дала советы, как правильно учить цифры и числа:

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