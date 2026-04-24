Считать ли работой пребывание с учениками в укрытии? В сети разгорелась дискуссия из-за видео учительницы из Киева

Учительница истории Ирина Ворожбит из Киева рассказала, что некоторые из родителей не считают пребывание педагогов в укрытии вместе с учениками работой. Однако она отмечает, во время сигнала воздушной тревоги школьные преподаватели начинают стрессовать, ведь необходимо проследить, чтобы все дети спустились в убежище и потом там их пересчитать.

Когда же все добираются до безопасного помещения, учителя сталкиваются с новыми вызовами, потому что у школьников возникают новые потребности: зарядить телефон, сходить в туалет, поесть, найти потерянные вещи, а некоторые из детей могут поссориться и нужно решить конфликт. В заметке в TikTok педагог отмечает, что в укрытии обычно достаточно громко, ведь там находятся сотни детей одновременно, что также влияет на состояние школьных преподавателей.

"Есть категория людей, которые не считают пребывание учителей в укрытии вместе с учениками во время воздушной тревоги за работу. И это очень обидно. Только раздается тревога, у учителя уже первый уровень стресса, ведь надо проследить, чтобы все ученики добрались до укрытия, потом их пересчитать там. Далее начинается работа над реагированием на потребности учеников. Потому что у кого-то разрядился телефон, кто-то хочет в туалет, кто-то поссорился, кто-то хочет есть, кто-то потерял курточку, тетрадь и тому подобное. Когда тревога затягивается и несколько часов подряд учителя находятся в укрытии, где относительно шумно, потому что это дети, они так снимают стресс, ведут себя достаточно громко и в укрытии может находиться сотни детей – это нормально, что громко", – говорит Ворожбит.

По ее словам, некоторые родители удивляются, почему учителя в укрытии могут общаться между собой, а не проводить уроки. Однако после длительного пребывания в убежище со школьниками, большинству педагогов дома хочется побыть в тишине.

"Потом дома ты хочешь реализовать свое право на тишину и побыть в покое несколько часов, чтобы отойти. Это я описываю для тех, кто никогда в укрытии с детьми не был. И если вы зашли в укрытие забрать своего ребенка и случайно увидели, как учителя говорят между собой, то это единственное место, где учителя могут пообщаться между собой и позаниматься нетворкингом", – добавляет учительница.

В комментариях коллеги педагогини делились собственным опытом. Некоторые соглашались со словами учительницы и отмечали, что некоторые дети тревожно реагируют на пребывание в укрытии, поэтому нуждаются в поддержке. А кто-то из школьных преподавателей рассказывал, что уроки таки проводят, однако это создает дополнительные вызовы. В частности, приходится перекрикивать коллег и трудно сосредоточиться.

"Мы вообще в укрытии уроки проводим, особенно кринжово это когда рядом сидит 6 разных классов, соответственно 6 разных предметов, и надо переорать учителя, который рядом. А когда тревога 3-4 урока подряд, то уже жить не хочется. А еще и дети "нервы" испытывают".

"А мы проводим уроки, перекрикиваем друг друга, перегородок нет, громко не то слово".

"Это не относительно шумно, это можно сравнить с реактивными турбинами, с производственным цехом на заводе, где очень громко... Это просто ад. После этого невозможно сосредоточиться, чтобы качественно продолжить работу, это очень трудно. Чтобы не было таких разговоров нужно, чтобы хоть раз критикуны попробовали что это такое".

"А еще дети боятся, однажды держала час двух детей за руки, потому что они очень боялись. Ученица так крепко держала мою руку, что мне было больно".

К комментариям присоединились и некоторые из мам. Они поддержали учителей и отметили, что после непродолжительного пребывания в укрытии поняли насколько тяжелая работа учителей, которые сталкиваются с подобными вызовами.

"Я была в школьном укрытии в тревогу полчаса! А учителя иногда по полдня так проводят. И у меня целый день болела голова так, что не помогала таблетка! А учителям за такое надо ставить памятник! И оплачивать эти часы минимум минимум минимум втрое больше".

"В укрытии очень тяжело, изнурительно, я, как мама, всегда думала "Слава богу, я не учитель". Больше 10 минут провести я бы не смогла! Работу учителей недооценивают".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что воспитательница из Киева обратилась к людям, которые ходят в укрытие детсада и оставляют беспорядок в помещении.

