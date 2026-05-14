Сделайте 2 треугольника: головоломка со спичками

Задание предлагает проверить вашу смекалку, изменив форму большой фигуры с помощью всего двух движений. Для начала игры необходимо сложить один большой треугольник, использовав для этого шесть отдельных спичек. Чтобы понять условия задачи и увидеть правильный алгоритм перемещения элементов, смотрите изображение ниже.

Головоломка со спичками

Предлагается начальная фигура: большой треугольник, построенный из 6 спичек.

Задача: необходимо переставить только 2 спички таким образом, чтобы образовалось ровно 2 треугольника идентичного размера.

Решение головоломки

Две нижние правые спички перемещаются с внешнего контура внутрь начальной фигуры.

Благодаря изменению положения элементов образуются два меньших равносторонних треугольника. Новая конструкция базируется на том, что обе фигуры имеют одну общую вершину.

