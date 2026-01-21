Сделайте из 2 квадратов 3: головоломка со спичками

Головоломки со спичками заставляют развивать пространственное воображение и математические способности. Предлагаем по-новому посмотреть на привычные геометрические фигуры. Смотрите изображения ниже.

Видео дня

Головоломка называется "Большой и малый квадрат" и построена на простой, но коварной идее. Из спичек выложены два квадрата: большой, который состоит из 12 спичек, и меньший – из четырех, расположенный точно в центре. На первый взгляд кажется, что фигура завершена и не имеет вариантов для трансформации.

Задача состоит в том, чтобы из имеющейся конструкции образовать ровно три квадрата, переместив всего четыре спички. Важно, что новые квадраты необязательно должны быть одинакового размера. Именно это условие и делает головоломку сложнее, чем кажется изначально.

Решение предполагает работу с углами большого квадрата. Две спички из одного угла переносят так, чтобы достроить средний по размеру квадрат, используя угол малого внутреннего. Аналогичное действие выполняют с противоположного угла, формируя еще один квадрат.

Ответ на головоломку

В результате образуется композиция из трех квадратов, где два больших частично накладываются друг на друга, а на пересечении возникает третий – меньший. Головоломка демонстрирует, как несколько точных движений могут полностью изменить восприятие фигуры. Именно такие задачи помогают тренировать гибкость мышления и способность видеть больше, чем очевидное.

Подобные задания полезны тем, что развивают пространственное мышление, внимательность и способность находить нестандартные решения. Кроме того, такие упражнения помогают тренировать мозг в легкой и одновременно увлекательной форме, поэтому OBOZ.UA предлагает еще одно похожее задание, но с повышенной сложностью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.