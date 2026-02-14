Сделайте 'римское' уравнение правильным: головоломка со спичками

Все мы привыкли пользоваться в повседневной жизни арабскими цифрами, поэтому, когда мы видим римскую запись, это всегда бросает вызов нашему интеллекту. А что если использовать римские цифры для головоломки со спичками? Смотрите фото ниже.

Именно такую задачу предлагает своим читателям сегодня OBOZ.UA. Формально – это привычный тип головоломки, в котором нужно передвинуть несколько спичек, чтобы исправить несходящеся уравнение, но цифры на этот раз в нем будут именно римскими. Ваша задача: придумать, как, переместив всего одну спичку, сделать уравнение IV – II = V правильным.

Если перевести цифры в более привычную запись, уравнение примет вид 4 - 2 = 5. Нужно не просто придумать, как привести его в порядок, но и определить, как сделать это именно с помощью римских цифр. Поэтому дайте себе достаточно времени подумать над этой задачей.

Далее будет объяснение правильного ответа. Не переходите к нему, пока не найдете свой вариант.

Чтобы исправить это уравнение, нужно свести его к виду 4 + 1 = 5. В римской записи для этого нужно переложить одну из спичек, образующих цифру ІІ на знак "минус", превратив ее в "плюс".

Понравилось "играть" с непривычными цифрами? Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, где нужно было исправить уравнение, изложенное в римской записи.

