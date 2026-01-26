Сделайте уравнение правильным: головоломка со спичками

Решение головоломок со спичками является чрезвычайно полезной тренировкой для мозга, поскольку стимулирует нестандартное мышление и улучшает когнитивную гибкость. Такие упражнения помогают развивать пространственное воображение и способность быстро находить выход из нестандартных ситуаций в реальной жизни. Смотрите изображение ниже.

Предлагается исправить ошибочное равенство. На изображении со спичками выложено уравнение: 9 х 2 = 7 + 8.

Очевидно, что математически это выражение ошибочно, ведь восемнадцать не равно пятнадцати, поэтому предлагается перевести только одну спичку, чтобы формула стала правильной.

Секрет успешного решения заключается в том, чтобы не пытаться изменить математические знаки, а сосредоточиться на самой структуре цифр. Большинство людей сначала пытаются манипулировать множителем или суммой, однако ключ к истине скрыт во взаимодействии крайних чисел уравнения. Только одно точное движение позволяет сбалансировать обе стороны выражения без сложных вычислений.

Правильный ответ

Необходимо взять одну спичку с цифры 8, стоящей в конце примера, и переместить ее к первой цифре 9. В результате этой манипуляции девятка в начале превращается в восьмерку, а начальная восьмерка в правой части уравнения становится девяткой.

Таким образом, мы получаем идеальное математическое равенство, которое легко проверяется. Финальный результат выглядит так: 8 х 2 = 7 + 9 (16 = 16).

Регулярная практика с подобными математическими вызовами также способствует укреплению нейронных связей и поддержанию ума в тонусе независимо от возраста. Поэтому попробуйте решить еще одну головоломку со спичками, которую предлагает OBOZ.UA.

