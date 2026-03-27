Сделайте уравнение правильным: головоломка со спичками

Новая головоломка предлагает проверить вашу логику и внимательность, найдя правильное решение для ошибочного цифрового выражения. Это интеллектуальное упражнение заставит ваш мозг работать на полную мощность, ведь для его решения понадобится большая концентрация. Попробуйте самостоятельно найти путь к правильному ответу в приведенном ниже задании — смотрите изображение ниже.

Предлагается неправильное уравнение: 13 + 5 = 14, которое изложено с помощью спичек. Основное условие задачи – изменить положение только одного элемента таким образом, чтобы получить логически правильный результат.

Хотя подобные головоломки часто имеют несколько вариантов решения, предлагается только один способ. Если вам не удалось найти решение самостоятельно – не расстраивайтесь, ведь логика преобразования достаточно хитрая.

Ответ на головоломку

Секрет заключается в манипуляции со знаком сложения и первым числом. Необходимо взять одну вертикальную спичку со знака "плюс" (+), тем самым превратив ее в "минус" (-) Освобожденную спичку следует переместить к цифре "3" в числе "13". Прикрепив ее к верхнему левому углу тройки, вы трансформируете ее в цифру "9".

В результате этих простых действий исходное выражение превращается в безупречное с точки зрения математики уравнение. Финальное решение выглядит так: 19 - 5 = 14.

Такие задачи являются отличной тренировкой для развития гибкости мышления и способности видеть новые возможности в привычных образах. Поэтому OBOZ.UA предлагает еще одну интересную головоломку со спичками, однако ее сложность несколько повышена.

