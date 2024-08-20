'Сдуреть! А стричь же когда?' Педагог на примере работы парикмахера указал на проблемы учителей в Украине

Украинский педагог Андрей Черных обратил внимание на проблемы учителей, сравнив их с работой парикмахеров. В частности, он обратился к ситуации, когда педагог пришел к мастеру по уходу за волосами, чтобы сделать прическу.

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Во время разговора парикмахер спросил учителя, почему в Украине становится все худшее образование. Когда мастер услышал, какой путь нужно преодолеть, прежде чем приступить к работе, он был шокирован. Ведь после выполнения всех требований не оставалось бы времени для того, чтобы стричь клиентов. Историей Черных поделился в Facebook.

"Представьте, что вы должны письменно фиксировать и обосновывать применение каждого инструмента для стрижки, составлять перспективный и календарный планы стрижки каждой головы с учетом индивидуальных особенностей волос, описывать методики их мытья, применение шампуня и других средств по уходу за волосами", – говорится в рассказе.

После чего учитель рассказал, что оплата труда будет зависеть не от его мастерства, а от количества лет, которые он стрижет, выступлений на семинарах и конференциях, показательных развлечений. Кроме того, специалиста будут проверять на использование опасных ножниц.

"Одуреть! А стричь же когда?", – отреагировал парикмахер на рассказ учителя.

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